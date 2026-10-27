Riapre la mensa scolastica chiusa da un mese per i topi 

Chiusa per topi, la mensa scolastica riapre dopo quasi un mese rispetto alla procedura standard di tre giorni per gestire l’emergenza.

Una lunga attesa per gli alunni della scuola primaria di Sardara, che potranno usufruire del servizio di ristorazione dal 3 novembre e non dal 6 ottobre, come programmato all’inizio dell’anno. Un paradosso che l’amministrazione fa passare come un passaggio «burocratico e comunicativo tra istituzioni», Comune, scuola e Asl. Già il primo avviso ai genitori del rinvio della mensa per «questioni igienico-sanitarie» aveva sollevato dubbi sulla vera causa. L’assessora all’Istruzione, Valeria Marras, si era affrettata a specificare: «Con un messaggio su Whatsapp agli interessati ho chiarito che erano stati trovati escrementi di topi». Il silenzio dei giorni successi è stato un nuovo allarme, colto dalla minoranza consiliare con un’interrogazione al sindaco, Giorgio Zucca, per capire quello che ormai per tutti appariva il paradosso di una mensa pronta ma inutilizzata.

«L’obiettivo», ricorda il capogruppo, Ercole Melis, «era dare riposte ai genitori sul servizio, sospeso temporaneamente e poi rinviato per tre volte. In Consiglio è stato chiarito che si è trattato di un’incomprensione tra gli enti interessati, l’ufficio tecnico del Comune non aveva alcun atto ufficiale per revocare l’ordinanza di chiusura». A farne le spese i genitori degli alunni di Sardara e di Collinas, costretti a ricorrere soluzioni alternative per un cortocircuito comunicativo nell’era della comunicazione veloce. (s.r.)

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