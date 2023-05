Riapre la Mediateca in via XX settembre 

Ha riaperto ieri in via XX settembre 20, dopo mesi di chiusura, a causa del trasloco dalla vecchia sede di viale Trieste 118, la Mediateca della Società Umanitaria. Il servizio esiste dal 1966 ed è gestito, per conto della Regione, dal Centro servizi culturali della Società umanitaria di Cagliari.

La Mediateca ha aperto ufficialmente al pubblico in occasione di Monumenti Aperti (anche oggi dalle 10 alle 20) e nell’occasione è stata allestita una piccola esposizione di riviste e strumenti cinematografici d’epoca e vengono mostrati brevi filmati d’archivio sulla città di Cagliari e un’anteprima virtuale degli spazi in via di ristrutturazione alla Sa Manifattura, in cui troveranno sede definitiva i laboratori, l’archivio storico di pellicole e gli uffici della Cineteca.

Prima infrastruttura audiovisiva pubblica, culturale ed educativa in Sardegna, in questi 60 anni si è configurata sempre più come un servizio regionale audiovisivo rivolto alla cittadinanza, al mondo della cultura e della scuola, attraverso il prestito di film, di attrezzature tecniche, l'assistenza alla programmazione audiovisiva, la promozione di rassegne tematiche, concorsi, festival, la formazione cinematografica. Sino a oggi la Cineteca ha arricchito il suo archivio di film in ogni supporto, dalla pellicola al magnetico e al digitale, con un'attenzione particolare alla memoria audiovisiva della Sardegna e al cinema di famiglia.

L'archivio è composto da oltre 20.000 titoli, tra libri, film e riviste, disponibili per il prestito gratuito. Il patrimonio cinematografico comprende un catalogo di film italiani e internazionali dalle origini del cinema a oggi, un settore dedicato al cinema sardo, l'intera collezione di opere partecipanti a tutte le edizioni del Babel Film Festival e agli altri concorsi organizzati dal Csc, e una ricca sezione dedicata all'infanzia.

