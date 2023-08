Riapre la chiesa dove fu uccisa Elisa Claps: è polemica 

Potenza. Un lento viavai di fedeli e curiosi - alcuni impegnati a scattare selfie - ha fatto da contorno alla riapertura a sorpresa, oltre 13 anni dopo il ritrovamento nel sottotetto dei resti di Elisa Claps, della chiesa della Santissima Trinità a Potenza. È avvenuto tutto con una decisione dell'arcivescovo, monsignor Salvatore Ligorio, che ha anticipato di molto le previsioni che indicavano il mese di ottobre come quello giusto per restituire al culto della comunità potentina lo storico monumento, chiuso dall'11 marzo 2013, il giorno dopo la scoperta del cadavere di Elisa (la ragazza era scomparsa il 12 settembre 1993 e fu uccisa quel giorno stesso).

Sono state scelte le prime ore di un'assolata mattinata di fine agosto, cogliendo di sorpresa la città. La decisione è stata duramente contestata dalla famiglia Claps e in particolare dal fratello di Elisa, Gildo, che ha evidenziato «l'agire furtivo, come dei ladri» della Chiesa potentina. «Non sono sorpreso perché sono stati ladri di verità per trent'anni», ha aggiunto, augurandosi che i potentini «rispondano con il coraggio di non entrare in quella chiesa».

La sua posizione critica ha trovato l'appoggio di Libera Basilicata: «Vedere quella porta aperta in maniera repentina, improvvisa, è l'ennesima mancanza di rispetto alla memoria di Elisa. Chiedevamo solo dialogo, confronto e comprensione». La chiesa, situata nel centro storico di Potenza, resterà aperta «per un congruo tempo» - ha precisato l'arcidiocesi - ogni giorno dalle 8.30 alle 12 e dalle 17 alle 20 per dare seguito all'invito di Papa Francesco a farla diventare «un luogo per la preghiera silenziosa, per l'adorazione, per la ricerca del conforto interiore e spirituale e per la promozione di una serena riflessione sulla sacralità della vita».

Il Pontefice ha scritto alla madre di Elisa per spiegare le ragioni spirituali della decisione, alle quali si sono aggiunte le motivazioni dell'arcivescovo metropolita, che ha sottolineato come la riapertura rientri «nell'ambito della ristrutturazione dell'unità pastorale nel centro storico».

RIPRODUZIONE RISERVATA