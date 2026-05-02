Riapre la caserma di Flumini 

Quest’anno la caserma estiva dei carabinieri di via Mar Ligure apre le porte un mese prima. Da ieri precisamente, e sino a metà settembre, con il suo fulcro operativo a Flumini e un’attività di presidio nell’intero litorale dove vivono circa 25mila residenti durante l’anno, senza contare le migliaia di persone che si trasferiscono nelle località della costa quartese nella bella stagione.

Si parte

Ieri la riapertura con la squadra di carabinieri dedicata alla caserma temporanea di Flumini, in testa il nuovo comandante della stazione di Quartu, il tenente Davide Revelant. «Sino al prossimo 15 settembre, il litorale quartese potrà contare su un importante e consolidato punto di riferimento per la legalità e l’assistenza ai cittadini», spiegano dalla caserma. «Un presidio strategico che quest’anno, proprio in virtù della sua comprovata efficacia nel far fronte alle esigenze di un territorio vasto e densamente popolato, vede la propria operatività anticipata rispetto alla consueta programmazione stagionale». Il comando della stazione, in via Mar Ligure 1, è stato affidato al maresciallo capo Stefano Pais.

Apertura

Caserma operativa sette giorni su sette. «Il nostro presidio sarà aperto al pubblico ogni giorno, tra le 10 e le 18, garantendo una presenza costante e visibile in una porzione di territorio che, con l’avvio della stagione estiva, registra un incremento esponenziale di residenti e turisti. La decisione di prolungare il periodo di apertura del comando, riflette l’attenzione dell’Arma dei carabinieri verso le istanze della comunità e la volontà di assicurare una risposta ancora più tempestiva e capillare alle richieste di intervento e sicurezza».

La sede

La base operativa è ospitata nei locali messi a disposizione dal Comune. «La funzione della stazione di Flumini non si limiterà alla prevenzione e al contrasto dei reati, ma si concentrerà anche sulla prossimità nei confronti dei cittadini e nei necessari controlli alla sicurezza stradale». L’attivazione del presidio stagionale «si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dal Comando provinciale dei carabinieri, finalizzato a garantire una vigilanza costante e un pronto intervento efficace anche nelle aree a maggiore vocazione turistica».

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