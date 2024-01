Riapre la casa di riposo per anziani 

La casa di riposo rimessa a nuovo sta per essere riconsegnata al Comune. Passo formale necessario per poter predisporre la gara d’appalto per la gestione in vista della riapertura prevista, parola del sindaco Stefano Anni, «nel giro di un paio di mesi». A Nuraminis si vede finalmente la luce nella delicata vicenda dalla comunità alloggio per anziani “Monsignor Serci”, chiusa alla fine del 2022 a causa dei lavori di adeguamento e messa a norma.

I lavori

Il cantiere, costato 661mila euro e che aveva preso avvio a ottobre del 2022, è stato chiuso da poco. Realizzati, oltre alle opere previste inizialmente, anche ulteriori lavori che hanno consentito di rivedere gli impianti vecchi di 40 anni.

«A giorni la casa dell’anziano ci verrà consegnata formalmente, con le certificazioni indispensabili per poter fare la gara d’appalto per l’affidamento. Non voglio fare previsioni sulla data di riapertura, perché le procedure di gara sono complesse, ma spero che ad aprile possiamo riaccogliere gli ospiti», commenta il sindaco di Nuraminis Stefano Anni.

L’impegno

In cima al colle del Carmine, dove 40 anni fa era stata realizzata la comunità alloggio, c’è ancora qualche operaio al lavoro. «Si sta installando un sistema di videosorveglianza – prosegue il sindaco Anni – che prevede l’impiego di operatori 24 ore su 24 a sorvegliare la struttura che, mi sento di dirlo, è molto accogliente con spazi giorno e notte completamente rinnovati».

La comunità alloggio è stata riammodernata. Due moduli da 16 posti letto, con camere e bagni rivisti e messi a norma, resi utilizzabili anche da persone con ridotte capacità motorie. Rifatto anche l’impianto di riscaldamento e condizionamento.

Il caso

L’avvio dei lavori, a ottobre 2022, aveva provocato uno scossone nella vita dei 15 operatori impiegati e dei 30 anziani ospiti, costretti a traslocare altrove. Dipendenti e anziani, come rileva Alessio Setti, direttore della comunità alloggio gestita, al momento della chiusura, dalla cooperativa sociale Lago e Nuraghe di Senorbi, aspettano con ansia di ritornare a casa loro: «Chiudere una struttura di questo tipo non è mai semplice, ma era necessario ed era stato fatto tutto con tempistiche larghe e confacenti per gli ospiti, sistemati in altre nostre diverse strutture, tra Selegas, Samatzai, Samassi, Guasila, quelle più vicine a Nuraminis. Oggi gli utenti sono abbastanza sereni, ma comunque non vedono l’ora di rientrare della comunità alloggio di Nuraminis, casa loro».

