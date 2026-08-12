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Nuraminis.
13 agosto 2026 alle 00:26

Riapre la Carlo Felice col nuovo cavalcavia 

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Taglio del nastro per il tratto della nuova statale 131 in territorio di Nuraminis, al centro del cantiere di ammodernamento costato 65 milioni di euro. Oggi alle 11, sul cavalcavia Nuraminis-Serramanna, al chilometro 27,300 della Carlo Felice (demolito a ottobre del 2024 e ricostruito), è previsto l’incontro che segna la conclusione dei lavori di adeguamento del tratto compreso tra i chilometri 23,885 e 32,412, a cui prendono parte l’assessore regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu, il sindaco di Nuraminis Stefano Anni e l’Amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme.

Via, quindi, da oggi al traffico veicolare nel tratto in variante della 131 in territorio di Nuraminis che rappresenta un passo decisivo per rendere l’arteria più importante della Sardegna finalmente più scorrevole e sicura. La statale 131, nel tratto ammodernato, sarà aperta al traffico in configurazione definitiva con tutte e quattro le corsie di marcia. Una svolta, per le migliaia di automobilisti che transitano giornalmente nella statale, che arriva dopo anni di disagi e rallentamenti sulla tabella di marcia, dovuti alle deviazioni e restringimenti di carreggiata susseguitisi con il procedere del cantiere. Il tappo sulla parte sud della Carlo Felice, rappresentato dal cantiere che ha riguardato poco meno di 10 chilometri in territorio di Nuraminis, da oggi non esisterà più. «L’intervento di ammodernamento realizzato dall’Anas è di importanza strategica per lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio», commenta il primo cittadino di Nuraminis Stefano Anni.

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