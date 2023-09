Riapre la Cannoniera superiore di Cagliari  

Fece scalpore, a Cannes, il film di Ermanno Olmi, Il mestiere delle armi, nel 2001. Storia inattuale sull’agonia del soldato di ventura Ludovico di Giovanni De' Medici, noto come Giovanni delle Bande Nere, mercenario del Papa. Il conflitto, nel primo quarto del XVI secolo, in cui cadde ferito fu un discrimine. In sintesi: la Lega tra Papato, Francia, Repubblica di Venezia tentò di arginare il re di Spagna e imperatore del Sacro romano impero, Carlo V, e la sua armata di mercenari, i Lanzichenecchi, in gran parte, tedeschi di fede luterana. “Servi della terra” perché appartenenti a famiglie di proprietari terrieri che preferivano il mestiere delle armi al servaggio al fratello primogenito, erede delle proprietà. Per compensare, una volta arruolati, si abbandonavano a razzie memorabili.

Dopo la battaglia

Dopo la battaglia, in cui fu ferito Giovanni delle Bande Nere, dilagarono verso Roma e la saccheggiarono. Era il 6 maggio 1527. Giovanni era morto il 30 novembre 1526 a Mantova, dopo uno scontro a Governolo. Non fu vinto dall’antica pratica del corpo a corpo ma da un’arma inattesa, il cannone, che i Lanzichenecchi nascosero tra i mattoni. Un mondo finiva e un altro si prospettava più terribile con modi e mezzi di combattimento che avrebbero cambiato l’arte della guerra e le città. Le armi da fuoco semineranno distruzione, come mai prima.

Ermanno Olmi con Giovanni dalle Bande Nere, mostra lo strazio del corpo di un uomo e i suoi indicibili dolori; fame; freddo; solitudine. L’essenza di ogni guerra. Cosa c’entrano lui e i Lanzichenecchi con Cagliari e le European Heritage Days previste, sabato e domenica, in tutta Europa? Per il Ministero della Cultura sono le Giornate europee del patrimonio. Il Museo archeologico nazionale di Cagliari aprirà al pubblico la Cannoniera superiore, finora inaccessibile. Le armi da fuoco di cui fu vittima Giovanni delle Bande nere, resero necessarie radicali trasformazioni nei sistemi difensivi. Il cannone, da infrastruttura di imbarcazioni, a partire dall’Arsenale di Venezia, diventerà fulcro di ogni piazzaforte. Compresa Cagliari. Carlo V nel 1552, sei anni prima di morire, chiamò Rocco Cappellino a ridisegnare le fortificazioni di Alghero e della nostra città. Nacquero le Cannoniere. La collaborazione con l’Agenzia del Demanio le ha portato nella disponibilità dell’Archeologico. Affidate alle cure di Alessandro Sitzia, funzionario del Museo, sono state ripulite per essere aperte ai visitatori, sabato pomeriggio e domenica mattina. Saranno oggetto di restauro perché diventino parte dei percorsi espositivi del Museo. Rupes loquentes che raccontano molte storie. Forse di un’antica latomia e, certamente, di cuevas frodadas; dell’intervento di Cappellino, e, dal 1562, di quello di Jacopo Palearo Fratino, ticinese al servizio di Filippo II che non modificò le Cannoniere di Cappellino. Le nuove fortificazioni della città saranno, tuttavia, opera di Giorgio Palearo Fratino, tra 1573 e 1578, dopo la Battaglia di Lepanto.

Fonderia

Le Cannoniere con i Piemontesi e il loro Arsenale inizieranno a dismettere il ruolo di sito che ospitava i cannoni che spesso venivano fusi in situ nella fonderia dove si fabbricavano le altre armi. La suggestione delle gallerie, declinate in diversi rami, impressiona, dense come sono di stratificazioni che rimandano al mondo vasto in cui c’è anche Giovanni delle Bande Nere e i Lanzichenecchi. A loro rimanda pure il Trittico del Duomo di Cagliari, della Scuola di Rogier van der Weyden. Fu rubato dalla stanza del Papa, proprio nel 1527, durante il sacco di Roma dei Lanzichenecchi, dallo spagnolo, Juan Barsena. In fuga verso la Spagna, fu sul punto di perire in una tempesta. Fece voto di donare l’opera alla prima chiesa visibile della città dove fosse approdato. È noto che la donò all’arcivescovo Gerolamo da Villanova che la restituì al Papa quando questi rientrò in Vaticano. Ma Clemente VII affidò il Trittico a Cagliari, definitivamente nel 1531. Il mondo è sempre stato interconnesso e Cagliari e la Cittadella dei Musei lo raccontano anche nei loro inaspettati sotterranei.

