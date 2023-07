Riapre la bretella sulla vecchia statale 125 

Le prime macchine sono transitate alle 11.10 di ieri. Cinque mesi dopo la chiusura forzata, per favorire gli interventi in sicurezza sulla Nuova Orientale, l’Anas ha riaperto la bretella della vecchia statale 125 nel tratto Tortolì-Bivio di Cea che, verso nord, collega alla rotonda in corso di realizzazione. Un serpentone di auto ha inaugurato l’anteprima dell’apertura della strada che avvicinerà l’Ogliastra al sud Sardegna. Negli ultimi mesi la circolazione, in entrambi i sensi di marcia, è stata dirottata in uno sottopassaggio ricavato temporaneamente per garantire al personale delle imprese attività regolari e in sicurezza. «È stato opportuno emettere un’ordinanza di deviazione del traffico per consentire l’esecuzione dei lavori di completamento della nuova 125 Var, garantendo nel contempo le normali condizioni di sicurezza per la viabilità durante le operazioni di cantiere», ha spiegato Francesco Ruocco, capo dipartimento regionale dell’Anas. Nel tratto, da ieri fino alle 17 del prossimo 25 luglio, la stessa Anas ha istituito il limite di velocita di 30 chilometri orari. Anas non ha mai fatto mistero di voler inaugurare il tratto entro l’estate e già lunedì prossimo la Salc, impresa aggiudicataria dell’affare milionario, potrebbe consegnare ufficialmente il lavoro alla committente, sebbene per l’apertura al traffico occorrerà attendere ancora qualche tempo. (ro. se.)

