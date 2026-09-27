Riapre la biblioteca con una nuova gestione 

La biblioteca di Elini riapre le porte ai lettori con una nuova gestione affidata alla Suia Srl, società attiva nei servizi culturali e linguistici. Suia si occuperà dell'apertura al pubblico, del servizio di prestito bibliotecario e interbibliotecario e di attività di promozione della lettura. Fino al 30 settembre gli utenti potranno recarsi in biblioteca i lunedì, martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30, mercoledì dalle 9 alle 12. Invece da ottobre a dicembre la biblioteca aprirà i lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 18, il martedì dalle 9 alle 12 e nel pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30. L'importante presidio culturale sarà aperto anche il sabato mattina dalle 9 alle 12. (fr.l.)

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