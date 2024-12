Riapre il villaggio di Babbo Natale 

Tutto pronto a Tratalias dove questa mattina alle 9.30 verrà inaugurata l’edizione 2024 del villaggio di Babbo Natale. Come di consueto è stato allestito presso il borgo medioevale di Tratalias vecchia, come fa sapere Patrik Locci dell’associazione Sturmtruppen: «Siamo pronti a far vivere a più persone possibili, dai bimbi agli adulti, la magia del Natale. Inizialmente il villaggio aveva trovato casa a Carbonia, ma da quattro anni ci siamo spostati nel vecchio borgo di Tratalias e di questo ringraziamo l’amministrazione comunale locale».

Oggi il villaggio sarà aperto sino alle 12.30 e poi dalle 15.30 alle 18.30. Orari validi anche per i giorni 8 15 e 22 dicembre, oltre ad alcune date infrasettimanali riservate alle scuole. Tra chi non vede l’ora di vedere nuovamente il borgo pieno di visitatori, in particolare di bambini, c’è l’assessore comunale alla Comunicazione Fabrizio Pes: «Come amministrazione abbiamo creduto nella potenzialità di questo progetto, – dice - con queste giornate vogliamo regalare gioia e felicità a tutti coloro che arriveranno dal territorio e non solo, come le scolaresche di cui abbiamo già diverse prenotazione per circa 2.000 bambini. Stiamo cercando di far sì che il villaggio diventi un’attrazione di livello regionale visto che negli scorsi anni ha già visto superare le 9.000 presenze».

