Riapre il reparto di Chirurgia 

Si apre un nuovo capitolo per il reparto di chirurgia dell’ospedale san Giuseppe Calasanzio di Isili. Sono ripresi gli interventi di chirurgia generale seppure nella modalità del ricovero giornaliero. In questa prima fase il servizio funziona il martedì e il giovedì: in sala operatoria si trattano soprattutto ernie, emorroidi e tutta la chirurgia ambulatoriale.

Il reparto

A guidare l’équipe Efisio Olianas responsabile della chirurgia generale. Si ricomincia dopo più di un anno, quando tutto si era fermato a causa dell’annoso problema della carenza di personale. Il dottor Olianas e il suo gruppo sono al lavoro per portare tutte le migliorie necessarie per il rilancio dell’attività chirurgica. «Stiamo informatizzando la corsia», ha detto il chirurgo, «e il blocco operatorio con macchinari più recenti».

Un altro tassello che va ad aggiungersi alla chirurgia plastica partita oltre un anno fa e operativa il lunedì e mercoledì. Grazie a questo il blocco operatorio del San Giuseppe lavora quasi tutta la settimana con agende fitte per visite e interventi. Oggi sono presenti quattro medici (l’ultima è arrivata lunedì), cinque infermieri, tre Oss (operatori socio sanitari). «Il nostro obiettivo», ha aggiunto Olianas, «è quello di prendersi in carico i malati e non la malattia, per dare un aiuto anche per patologie di cui non ci occupiamo direttamente ma per le quali possiamo interfacciarci con i colleghi».

Nel territorio

Una missione quella del gruppo per dare risposte ad un territorio che si fa sempre più ampio, non solo Sarcidano, Barbagia ma anche Marmilla, Mandrolisai e il cagliaritano. «Prosegue», ha aggiunto Marcello Tidore, direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale 8, «il percorso di valorizzazione dei piccoli presidi, con prudenza e serietà è stato riattivato il servizio di chirurgia, non è un punto di arrivo ma è rappresentativo dell’impegno dell’azienda».

Gli investimenti sull’ospedale di Isili oltre che mirare a garantire assistenza alla gente del territorio, hanno lo scopo di sgravare le liste d’attesa dei grandi ospedali.

«Il fatto che i servizi dell’ospedale siano stati rafforzati», ha aggiunto Roberto Massazza direttore sanitario, «è motivo d’orgoglio ma contiamo che venga implementata l’attività chirurgica con la creazione di una lista d’attesa perché crediamo che la nostra azienda debba aumentare la produzione dei servizi destinati ai cittadini».

Non si esclude dunque di poter fare interventi di bassa o media complessità che prevedono una degenza massima di cinque giorni.