Riapre il Pronto soccorso, ma il problema ormai è cronico 

Dopo un giorno di chiusura il Pronto soccorso dell’ospedale di Isili oggi riprende la sua normale attività. Nessuno sa però se questo si verificherà ancora. «Non vorremmo», ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia «che questo sia solamente l'inizio di una serie di chiusure che interesserà il Pronto soccorso durante questa estate».

Già da qualche anno a luglio e agosto il servizio vive questa situazione altalenante creando disagi all’utenza che in caso di necessità urgente deve percorrere chilometri per trovare assistenza. Un problema di personale visto che nel Pronto soccorso di Isili lavora solo un medico strutturato (attualmente in malattia): i turni pertanto vengono coperti qualche volta dai medici che arrivano dall’ospedale Santissima Trinità di Cagliari o da specialisti a gettone, un sistema che non da stabilità.

«La presenza dei medici», ha detto Fabrizio Anedda, segretario del sindacato Nursind, «dovrebbe essere garantita per legge. Lavorare così è difficile anche per gli infermieri che nei giorni di chiusura sono costretti a prendere riposi o ferie. C’è bisogno di medici perché quando il Pronto soccorso è aperto c’è tanta gente».

Il problema sta diventando un’abitudine estiva. A questo si potrebbe aggiungere a breve il problema della Medicina con il pensionamento di un medico e un altro che va via. «La chiusura del reparto», ha detto il sindaco Pilia, «determinerebbe la paralisi del funzionamento della struttura ospedaliera che questo territorio, già disagiato, non può assolutamente permettersi». (s. g.)

