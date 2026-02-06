Riapre il ponte pedonale sul rio Matzeu 

Le assi di legno nuove e lisce sono piazzate, gli operai hanno dato gli ultimi ritocchi, e oggi stesso o al massimo tra un paio di giorni la passerella pedonale sopra il rio Matzeu a Sestu dovrebbe aprire, dopo essere rimasta inagibile per otto mesi. Prima chiusa per motivi di sicurezza: troppo marce e mosse le vecchie travi. Poi per svolgere i lavori e rimetterla a nuovo. «Finalmente i lavori sono alle battute finali, purtroppo è stato un percorso lungo e complesso», dichiara il vicesindaco e assessore ad Arredo Urbano e Traffico Massimiliano Bullita. «È un bene di più di 70 anni, quindi l’Assessorato Regionale Beni Culturali doveva esaminare progetto e materiali, prima di autorizzare i lavori. In tutto il Comune ha speso 30mila euro».

L’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni continua: «Abbiamo affrontato il problema prontamente, ma seguire la procedura amministrativa, trovare i materiali giusti e il maltempo hanno fatto allungare i tempi. Inoltre i lavori hanno risanato la parte bassa della struttura metallica per garantirne l’efficienza e la durata».

Un luogo del cuore per tanti sestesi, usato sia da giovani che da anziani. E la sua struttura in ferro vista da lontano fa pensare un po’ alla torre Eiffel. «Finalmente i lavori di manutenzione si sono conclusi con la sostituzione del vecchio tavolato», riassume la sindaca Paola Secci. «Ora è di nuovo accessibile una scorciatoia utile e apprezzata che consente di abbreviare il percorso per passare da via Giulio Cesare a via Scipione. Esprimo soddisfazione, perché è un lavoro oltre che utile anche esteticamente piacevole».

