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Lanusei.
25 aprile 2026 alle 00:31

Riapre il ponte chiuso tre mesi per lavori 

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Le cicatrici strutturali sono state suturate. Da ieri pomeriggio il ponte di piazza Marcia è di nuovo percorribile. Quasi tre mesi di disagi alla viabilità, un tempo necessario per favorire l’intervento di riqualificazione (milionario) di uno dei tratti a più alta densità di traffico sul reticolato urbano. La revoca dell’ordinanza, con cui la polizia locale istituiva le modifiche temporanee nell’agglomerato, è stata ufficializzata ieri pomeriggio, quando le prime auto hanno potuto transitare sul ponte. I cui piloni sono stati rinforzati attraverso iniezioni di materiali coadiuvanti per la stabilizzazione. In più, l’impresa titolare dell’appalto ha effettuato interventi mirati a migliorare la capacità portante e la coesione interna degli elementi, compreso il muro di racconto con via Repubblica. «Il lavoro del ponte - ha spiegato appena dopo la riapertura l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Maria Tegas - rientra in un più ampio progetto che coinvolge anche i canali tombati, con allargamenti delle sezioni e la sostituzione di griglie, e la sistemazione generale dell’area. A beneficio della sicurezza e del decoro, sempre sul ponte, interverremo con la riqualificazione dei marciapiedi e delle aiuole. L’intervento ha portato alla predisposizione di nuovi parcheggi». (ro. se.)

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