Riapre il parco giochi: più sicurezza per i bambini 

I lavori nel parco comunale di Villamar si sono conclusi con la rimozione delle transenne precedentemente poste a riparo della pavimentazione antitrauma che è stata istallata in questi giorni. In precedenza erano stati installati tre giochi. Per l’istallazione della pavimentazione era stato necessario recintare per evitare l'accesso ai non addetti ai lavori in quanto il calpestio, anche accidentale, avrebbe provocato dei danni irreversibili all’opera. Ora che le transenne sono state rimosse, i giochi sono pienamente operativi, pronti per essere utilizzati dalle bambine e dai bambini.

«L'intervento, costato complessivamente circa 85 mila euro, è stato finanziato impiegando una parte dell'avanzo di amministrazione», spiega il sindaco Gianluca Atzeni. Le nuove strutture ludiche istallate sono quindi tre. La prima, “Cosmo”, è un gioco di rampicata, mentre la seconda, “Esalena”, si configura come un’altalena inclusiva a sei posti. La terza istallazione, infine, si chiama “Pasubio” e rappresenta un multigioco inclusivo a due torri e due scivoli, con diversi giochi, tra cui alcuni disegnati a terra sulla pavimentazione antitrauma.

In questo modo, il parco comunale di Villamar diventa sempre più un mini luna park che scatena attività fisica e giocosità dei suoi piccoli cittadini in maniera inclusiva. Il comune ricorda inoltre alla popolazione che, per ragioni di sicurezza, il parco è dotato di sistema di videosorveglianza. (g. g. s.)

