Riapre il parco di Riu Gloria dopo un anno di lavori e critiche 

Riapre a Nuraminis, dopo i lavori di manutenzione e riqualificazione durati un anno, il parco di Riu Gloria. L’inaugurazione questo sabato alle 15,30: oltre al taglio del nastro da parte del sindaco Stefano Anni, è prevista anche animazione per i bambini.

Il parco giochi è stato rinnovato nell’ambito di un progetto più generale, da 850 mila euro che ha interessato un’area di 11mila e 600 metri quadrati racchiusa tra le case del Peep, con pineta e aree ludico sportive. Il cantiere aveva preso avvio nell’ottobre del 2023 ed è stato accompagnati da polemiche fra maggioranza e minoranza consiliare: quest’ultima aveva criticato l’interruzione dei lavori, per approfondimenti e modifiche progettuali, di parecchie settimane. L’anno prima, l’abbattimento di diverse decine di alberi del parco («un diradamento necessario», per il sindaco) era stato motivo di critiche della minoranza. Ora, a cantiere pressoché chiuso, la riapertura.

Domani, annuncia Anni, «è previsto l'allaccio alla rete elettrica dei nuovi lampioni mentre alcune sistemazioni nella pineta verranno terminate entro sabato. La nostra non è una corsa all'inaugurazione ma il desiderio che finalmente i cittadini, e in particolar modo i bambini, possano usufruire di questi bellissimi spazi. Un intervento che ritengo dia un gran valore aggiunto al paese e alla zona del Peep, in cui vivono molte famiglie».

