Riapre il parcheggio sotterraneo 

Dopo le polemiche per la chiusura improvvisa e l’esecuzione dei lavori, è stato riaperto il parcheggio interrato di via Don Minzoni e via Risorgimento a Samassi.

I lavori

L’autorimessa era stata chiusa in via precauzionale il 13 aprile 2023 con un'ordinanza sindacale, a seguito di un sopralluogo congiunto tra il responsabile dell'area edilizia privata, urbanistica e servizi manutentivi e tre rappresentanti del comando dei vigili del fuoco di Cagliari. La perizia tecnica per l’inizio dei lavori, approvata il 23 ottobre dal Comune, aveva dato il via libera all’inizio dei lavori. La mancanza di dichiarazioni ufficiali da parte del Comune sui motivi che avevano portato alla chiusura dell’autorimessa, aveva provocato diversi malumori tra commercianti e cittadini, considerando che la zona circostante è occupata da diverse attività economiche.

«Emerso che vi sono alcune questioni di carattere tecnico amministrativo da risolvere – si leggeva nell’ordinanza sindacale – è stata riscontrata la necessità di effettuare delle verifiche tecniche amministrative in merito all'accessibilità all’autorimessa, benché non sia ancora pervenuto il verbale di sopralluogo. Per questo si sta provvedendo all’affidamento a un professionista competente in materia di antincendio al fine di verificare la documentazione tecnica amministrativa e gli ulteriori adempimenti connessi all’utilizzo».

Il Comune

Soddisfazione per la conclusione dei lavori da parte dell’amministrazione. «L’autorimessa era stata chiusa per lavori urgenti all’adeguamento della normativa antincendio e quindi necessaria per il rilascio del certificato prevenzione incendi da parte delle autorità competenti – commenta il vice sindaco Giacomo Onnis –. Sicuramente è un avvenimento importante soprattutto per le attività commerciali che ruotano nel centro di Samassi, in quanto le principali attività sono lì. Era uno spazio in meno, parliamo di oltre 30 parcheggi a disposizione, coperto e aperto tutti i giorni della settimana. E’ un servizio in più per la comunità, si trova affianco all’ufficio postale ed è importante per gli utenti delle poste e per il mercatino rionale del giovedì che si svolge sulla piazza sovrastante, ed è un’opera funzionalmente rilevante anche in caso di manifestazioni in quell'area, per esempio la piazza sovrastante viene sfruttata anche dalla Pro Loco durante l’estate samassese».

