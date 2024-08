Riapre il palazzetto, speranze e dubbi 

La notizia la attendevano da tempo. Finalmente, dopo anni di chiusura e dopo un intenso intervento di restyling, il palazzetto dello sport di via Beethoven è pronto a riaccogliere gli atleti. Dalla prossima stagione basket, pallavolo, ginnastica e non solo, potranno tornare a casa senza essere più costretti a girovagare per i centri dell’hinterland e della provincia.Il 28 agosto scade l’avviso per l’affidamento della gestione della struttura da ottobre e fino a giugno 2025.Le più contente sono le società che temono però gli altri costi di gestione e che attendono ancora l’apertura delle palestre scolastiche in modo che tutti ne possano usufruire.

Le società

«Un evento tanto atteso in città» dice il presidente dei Bads Quartu, basket in carrozzina Alberto Garau, «in particolare per le società che hanno utilizzato il palazzetto dall’anno della sua costruzione sino a 4-5 anni fa, sia per gli allenamenti che per le gare». Allo stato attuale però, «non sappiamo se riusciremo ad utilizzarlo già dalla prossima stagione».L’impianto era usato anche per la ritmica che dopo, la chiusura, ha dovuto girovagare per cercare palestre alternative. «Sono felice di questa riapertura del palazzetto» dice l’allenatrice della Ritmica 2000 Patrizia Taccini, «abbiamo già formulato la domanda, la richiesta e spero di poterci rientrare perché per noi è davvero un problema girovagare per le palestre di Quartu perché non ce n’è una agibile. La ginnasta tedesca che ha vinto le olimpiadi ha gareggiato per i colori della nostra società nei campionati di serie A e B , questo per dire quanto la nostra società sia a livello alto e questo non le viene mai riconosciuto. Siamo anche reduci da una Summer edition a Rimini con tanti podi. Adesso abbiamo urgenza di uno spazio, forse troveremo qualcosa a Maracalagonis ma non è facile chiaramente perché le società del posto hanno la precedenza».

Dubbi e speranze

Mario Cappai della Tespiense cerca casa per la pallavolo. «Il palasport è una struttura ferma da anni e adesso si dovrà vedere come sarà gestito», sono le sue parole. «I costi sono ingenti e chi lo dovesse prendere dovrebbe avere tantissimi atleti a cui far pagare quote non proprio economiche. Non è una cosa semplice. Noi lo avevamo inaugurato tempo fa ed eravamo in 4 adesso a usarlo saranno in tanti». Resta il problema, «delle palestre scolastiche, che sono sempre chiuse e il palazzetto da solo non risolve il problema per tante società in cerca di spazi».

