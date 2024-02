Riapre il palazzetto, la nottata è passata 

Restyling finito nella palestra di via delle Begonie che riapre le porte ai piccoli studenti della scuola accanto e alle società sportive di Selargius rimaste da tempo senza una casa per allenamenti e partite. Mentre in via delle Ginestre parte il cantiere per far rinascere - prima dell’estate - il polo sportivo chiuso e occupato nei mesi scorsi da alcuni senzatetto.

Boccata d’ossigeno

Un piccolo spiraglio di luce per lo sport selargino, da alcuni anni in agonia. Dopo i tre impianti dati in concessione - la palestra di via Ariosto, il campo di calcio di via Machiavelli, e gli spazi per il tennis, il calcio e l’atletica del polo sportivo Generale Porcu - da alcuni giorni le società sportive sono tornate anche nel palazzetto di via delle Begonie. Il basket del San Salvatore, la pallamano con la Handball Selargius e la Handball Karalis, e la pallavolo femminile della Polisportiva Selargius 85, che hanno ripreso con allenamenti e partite davanti a un pubblico di massimo cento persone.

«Ben venga l’inizio dei lavori nell’impianto sportivo di via delle Ginestre, in ritardo però e dopo una serie di disagi causati alle società che nel frattempo hanno dovuto cercare alloggio altrove», fa notare il capogruppo di Sardistas Riccardo Cioni. «Da tempo chiedo venga fatta una programmazione seria e precisa che consenta a tutti di pianificare le attività di campionato. Stesso discorso vale per la palestra di via Parigi, di nuovo a disposizione delle scuole ma non delle società sportive».

La Giunta

Per il sindaco Gigi Concu «è un piccolo ma importante passo di un cammino iniziato con la precedente consiliatura e che continua a impegnarci anche in questa, con l’obiettivo di dare alla nostra città un patrimonio scolastico e sportivo perfettamente efficiente, riqualificato, moderno. Restituire alle tante e preziose società sportive la palestra di via delle Begonie è un traguardo per noi e una risposta concreta alle comprensibili richieste, e anche proteste, di chi ha dovuto far fronte ai disagi della chiusura, non rimandabile né evitabile». E aggiunge: «Adesso proseguiamo sugli altri impianti, nel giro di tre mesi anche il campo di via delle Ginestre sarà operativo, e a breve saranno aggiudicati i lavori per la palestra di via Custoza, per la quale abbiamo a disposizione 188mila euro necessari per portare avanti gli interventi per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi. Stessa procedura che ci vedrà impegnati nelle palestre attualmente ancora a uso esclusivamente didattico».

