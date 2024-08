Riapre il palazzetto dello sport 

Dopo anni di attesa la svolta sembra arrivata: il Palazzetto dello sport - fresco di restyling - tornerà ad ospitare società e atleti dalla prossima stagione sportiva. Gli ultimi interventi necessari per avere l’agibilità sono in corso, mentre nei giorni scorsi il Comune ha pubblicato l’avviso per affidare la gestione dal prossimo mese di ottobre sino a giugno 2025. «Siamo quasi pronti per riaprire il Palasport, un impianto polivalente che in autunno accoglierà di nuovo società e atleti», annuncia l’assessora allo Sport Cinzia Carta.

Sport classici

La struttura - come annunciato da tempo - sarà dedicata agli sport classici, pallacanestro e basket in carrozzina prima di tutto, ma anche alla pallavolo e al calcio a 5.

Il restyling è costato 1 milione di euro circa, risorse finanziate con il Patto per lo sviluppo della Città metropolitana di Cagliari che l’attuale amministrazione è riuscita a salvare in extremis. Insieme ai 400mila euro messi in campo dal Comune per dotare l’impianto di via Beethoven di condizionatori necessari per ospitare manifestazioni sportive anche durante l’estate e l’inverno. Una ristrutturazione generale: dal completamento e adeguamento degli impianti tecnologici alla manutenzione edilizia della palestra, comprese le travi in legno all’interno e delle scale esterne, gli spogliatoi e le tribune. «Lavori finiti e collaudati», assicura l’assessore Antonio Conti, con delega ai Lavori pubblici, che ha seguito progettazione e cantieri nell’impianto comunale di via Beethoven. L’ultima riunione della commissione sicurezza e pubblico spettacolo è di qualche giorno fa. «Sono emerse alcune prescrizioni condivisibili che dobbiamo ottemperare», spiega Conti, «parliamo di ulteriori estintori e cartelli da installare, e una parete tagliafuoco da realizzare. Contiamo di avere l’agibilità certificata del Palazzetto a settembre, e - in caso di via libera della commissione - la struttura sportiva verrà aperta ad ottobre». Prima dell’inaugurazione ufficiale serve anche il sigillo del Coni.

Inaugurazione attesa

Un taglio del nastro atteso dalle società sportive quartesi rimaste senza casa. L’impianto è chiuso infatti da anni, a parte la parentesi come hub vaccinale durante il periodo più buio della pandemia. “La riapertura è sempre stata una priorità di questa amministrazione sin dai primi giorni che ci siamo insediati”, sottolinea l’assessora allo Sport. Nelle scorse settimane il Comune ha testato il terreno con un primo questionario esplorativo rivolto alle società. «Diverse associazioni hanno manifestato l’interesse alla gestione, quartesi e dell’hinterland», spiega Carta.Definito anche il canone annuale da versare al Comune: 150mila euro. Adesso l’amministrazione di via Porcu chiama a raccolta il mondo sportivo con un avviso pubblico in scadenza il 28 agosto: per ora si parla di concessione per una stagione, poi si vedrà. «L’auspicio è di poter affidare a una o più società», sottolinea Carta, «inoltre vorremmo riservare alcuni giorni all’anno per manifestazioni che rilancino lo sport in città, visto che per anni è stato messo da parte per carenza di impianti».

