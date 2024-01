Riapre il padiglione Castoldi del Sanna 

La storia della Sardegna in evidenza e alla portata di tutti nella “nuova versione” del Museo nazionale archeologico ed etnografico G. A. Sanna di Sassari. A partire da oggi (dalle 14 alle 19.30) il pubblico potrà visitare e conoscere il Padiglione Castoldi, uno spazio totalmente rinnovato, dedicato all’accoglienza e all’introduzione della storia del museo, nato nel 1878 grazie proprio alla donazione dell'imponente collezione archeologica e storico-artistica fatta dall'imprenditore e politico sassarese.

Restyling

Il progetto di restyling del padiglione risponde a una concezione moderna di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e anticipa la trasformazione espositiva del Museo Sanna, che interesserà anche gli altri ambienti museali. In particolare, il cosiddetto “Raccordo”, dedicato alla preistoria della Sardegna, dal Paleolitico all’età del Rame, e il Padiglione Marcialis, dove saranno nuovanente allestite le sezioni nuragica, fenicio-punica e romana.

Quinta versione

Si può parlare di versione 5.0. Il museo fu edificato in via Roma e inaugurato nel 1932, si arricchì di nuove collezioni e dopo una chiusura di 7 anni venne riaperto nel 1973 con l'allestimento di Ercole Contu. La terza versione è quella del 1986, col museo di nuovo fruibile dopo un'altra chiusura, e infine nel 2011 è stata riaperta la sezione etnografica. L'evoluzione del Museo “Sanna” è iniziata nel 2022 con l'esposizione temporanea “Sanna in progress”. La mostra di Antonio Marras “Sulle tracce di Clemente” e quella successiva “La forma dell'oro”, entrambe nel padiglione Clemente, hanno dato un'idea anche estetica delle modifiche all'istituzione ora diretta da Elisabetta Grassi.

Con il nuovo allestimento risalta meglio ed è più accessibile la complessità della storia e della cultura della Sardegna, della sua identità plurale e delle sue relazioni artistiche e commerciali con l’area del Mediterraneo. C'è pure un nuovo spazio dedicato alle collezioni numismatiche che contiene una piccola sala conferenze. Completamente rinnovate, inoltre, le sale dedicate alle collezioni Sanna, Bertolio, Reksten e Dessì.

