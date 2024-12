Riapre il museo, sfida culturale 

Nessuna apertura temporanea, come è accaduto tante volte negli ultimi anni. Il museo di San Vero Milis, realizzato trent’anni fa, questa volta aprirà le porte definitivamente. Parola di Barbara Panico, direttrice della struttura dal maggio scorso, quando era stata nominata dall’amministrazione comunale, proprietaria dell’immobile di via Santeru.

L’inaugurazione

Da quando la struttura è stata realizzata, nessuna amministrazione finora è riuscita a renderla fruibile in maniera continuativa. «Adesso però ci siamo - promette la direttrice Barbara Panico - La mostra dal titolo “Dalle pietre, dall’acqua, dalla terra e dal fuoco”, realizzata in collaborazione con la Soprintendenza, è l’inizio di un nuovo percorso che non si concluderà». L’ultima esposizione attraverso antichi manufatti consente di ripercorrere e scoprire le tecniche di produzione artigianale e la loro evoluzione attraverso i millenni (la mostra è visitabile fino al 20 marzo 2025 ogni venerdì dalle 15.30 alle 18.30 e il sabato dalle 10 alle 13) ma soprattutto inaugura una nuova vita della struttura. «Del museo in questa prima fase mi occuperò principalmente io - spiega ancora la direttrice - in collaborazione con la Soprintendenza e il supporto del personale già in servizio tra gli operatori culturali del Comune. Gestirò le aperture al pubblico, in vista dell’esposizione permanente e quindi di tutte le sale del museo, quando si provvederà a individuare la formula e il personale più qualificato per la gestione futura. Tutto questo dovrebbe avvenire entro pochissimo tempo».

Il museo

A questa prima apertura intanto si aggiungeranno altri eventi straordinari come quello previsto per sabato 4 gennaio quando, alle 18, ci sarà una visita guidata curata dalla direttrice delmuseo. Sarà anche l’occasione per ammirare i reperti appena restaurati, inclusi nella mostra, che provengono da numerosi siti del territorio sanverese e per raccontare le molteplici attività di studio e ricerca in corso sul patrimonio archeologico. Tra i pezzi più importanti, sistemati all'interno delle vetrine distribuite su 400 metri quadri e acquistate grazie a un contributo regionale di 500mila euro circa dieci anni fa, spicca un tripode da cattura scoperto nella Domus de janas Serra is Araus, un parapolsi per gli arcieri risalente all’inizio del secondo millennio avanti Cristo, un pezzo di una delle torri di s’Urachi e un’anfora etrusca rinvenuta al largo di Capo Mannu e tanti altri interessanti reperti.

