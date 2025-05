Riapre il Laboratorio analisi 

Il nuovo commissario straordinario della Asl di Nuoro sembra determinato a rilanciare il distretto sanitario del Marghine con la riapertura del Laboratorio analisi, chiuso nel 2017. In programma anche l’avvio dei lavori per realizzare la Casa di comunità, con la sistemazione del quarto e del quinto piano dell’edificio che ospita il poliambulatorio, nella zona di Nuraghe Ruju. Il Laboratorio analisi sarà dotato di moderne tecnologie e potrà soddisfare le esigenze di un vasto territorio, oltre il Marghine. Ad annunciare queste iniziative è il nuovo commissario straordinario, Angelo Zuccarelli, venuto a Macomer per vedere la situazione del distretto e del poliambulatorio.

Incontro

Zuccarelli ha incontrato i sindaci del Marghine, col presidente del distretto socio sanitario, il sindaco di Macomer Riccardo Uda, e quello dell’Unione dei Comuni, Francesco Scanu. Ha riferito di dotare la struttura di medici specialisti, che mancano da tempo e costituisce un forte handicap per l’intero territorio, con le liste d’attesa che si fanno sempre più lunghe. «Quanto ci è stato prospettato è interessante - dice Scanu - i problemi però sono tanti e Zuccarelli ha preso comunque l’impegno di trovare delle soluzioni. Se sono rose fioriranno». Uda aggiunge: «La Casa della salute sarà la prima che partirà in provincia di Nuoro. Accogliamo con la dovuta prudenza quanto ci è stato riferito, ma attendiamo interventi per quanto riguarda l’inceneritore dei rifiuti di Tossilo, dal punto di vista sanitario, in particolare il registro dei tumori».

Il comitato

Restano tante le criticità, al centro dell’incontro di giovedì pomeriggio nella biblioteca comunale tra i coordinatori del Comitato per la tutela della salute del Marghine e diversi sindaci. Ad elencarle il presidente del comitato, Francesco Nieddu, che ha accolto con favore quanto il commissario dell’Asl ha detto ai sindaci, ma ha voluto sottolineare le tante criticità esistenti nel distretto sanitario di Macomer, tra cui le liste d’attesa per le visite specialistiche, la diabeteologia, il centro dialisi (manca il personale), il centro della salute mentale e la riabilitazione. Il problema vero è costituito dalla mancanza di personale, quello medico in particolare. Nieddu, a nome del comitato, spiega: «Proponiamo un’iniziativa pubblica, con un’assemblea o con un sit-in, magari con la presenza del commissario. Chiediamo alla Regione strumenti per tutelare la salute nel nostro territorio, senza improvvisazioni. Garanzie per rassicurare le comunità, anche in vista dell’avvio del termovalorizzatore di Tossilo, ancora in fase di collaudo e di prove, dove le difficoltà non sono state ancora superate».

