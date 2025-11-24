Riapre il convitto della scuola Ipsars 

Dopo alcune settimane di chiusura, da ieri torna pienamente operativo il convitto della Scuola Ipsars di Sorgono. Una notizia accolta con grande favore da studenti, famiglie, personale scolastico e amministratori della zona che avevano espresso forte preoccupazione per il futuro dell'istruzione nel territorio, dopo la sospensione del servizio. Il convitto, frequentato da studenti provenienti da paesi del nuorese e non solo, dopo l'apertura ad inizio anno scolastico, era stato fermato per la bassa frequenza dei ragazzi, ennesimo effetto dello spopolamento delle zone interne da cui storicamente arrivano i convittori a Sorgono, spiega Luca Tedde, il dirigente scolastico dell'istituto che ha detto: «Il problema è stato superato grazie all'intervento dell'assessorato all'Istruzione e alla presidente della Regione Todde, prossimi a fare un accordo con l'Ufficio scolastico regionale che ha concesso di proseguire in deroga le attività, mentre l'assessorato si farà carico delle spese necessarie. Ora la speranza per il futuro, è quella di avere più iscritti e più frequenze».

Per Alessandro Corona, presidente dell'ente montano Gennargentu Mandrolisai, la riapertura del convitto è una notizia di prospettiva che non riguarda solo l’oggi, ma si rivolge alla scuola del futuro. «La scuola di montagna senza questi servizi, non può garantire parità nel diritto all’istruzione – ha affermato il sindaco di Atzara – ringrazio tutti gli attori coinvolti per aver gestito ottimamente questa pericolosa crisi e aver creduto nel territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA