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Villaputzu.
24 giugno 2026 alle 00:58

Riapre il chiosco di Porto Corallo 

Il Vela Sport era chiuso ormai da due anni, grande festa in spiaggia 

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C’è un po’ di emozione negli occhi di Mario Lussu, il fondatore (assieme ad altri soci) del Vela Sport, il chiosco bar che dal 1986 è il simbolo delle estati di Villaputzu e del Sarrabus. C’è un po’ di emozione perché lunedì sera quel chiosco sul mare di Porto Corallo (località Porto Tramatzu, Comune di Villaputzu), chiuso da due anni tra amarezza e polemiche per una serie di vicissitudini legali, ha riaperto i battenti. «Per me», dice Lussu, «è come ritornare a casa. È stata dura superare questi due anni, col chiosco chiuso. Oggi però voglio solo guardare avanti. Sono contento, è una bella sensazione che non saprei come descrivere».

In punto di legge

La riapertura segna la conclusione di una vicenda che aveva suscitato un forte dibattito anche oltre i confini del Sarrabus. Alla fine del 2023, infatti, la struttura venne sottoposta a sequestro preventivo. Alla base del provvedimento il mancato smontaggio al termine della stagione, come previsto da una normativa che da anni divide amministratori, imprenditori e addetti ai lavori. Nel provvedimento il giudice per le indagini preliminari aveva stabilito che la struttura potesse restare installata solo tra maggio e ottobre perché a Villaputzu non era in vigore il Piano di utilizzo dei litorali (Pul). «Adesso», aggiunge Lussu, «il Pul è avviato e contiamo che presto si arrivi al via libera definitivo».

I ricordi del passato

Alla riapertura erano presenti anche gli attuali amministratori comunali, sindaco Pierpaolo Piu in testa: «Sono nato in quel chiosco», spiega Piu, «lavorativamente parlando. Era il 1992, oltre a Mario Lussu e Lucky c’era anche Nicola Mura, uno dei pilastri del Vela scomparso prematuramente. Ritornare qui da sindaco in occasione della riapertura è stata per me una emozione doppia». Il Vela, tra chiosco e stabilimento in spiaggia, dal 1989 (anno in cui fu montato nella stessa posizione in cui è ancora oggi) è un punto di riferimento per famiglie, sportivi, appassionati di mare e turisti. «Bentornato Velasport», è il pensiero di Sergio Mascia, «custode delle nostre estati, delle amicizie e dei ricordi più belli. I gruppi di amici sembravano appartenere ad una tribù. Surf, salsedine, beach volley, musica». E adesso quelle tribù, così come si è percepito dal primo giorno della riapertura, potrebbero formarsi di nuovo e rivitalizzare come si deve la località costiera di Porto Corallo.

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