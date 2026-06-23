Riapre il chiosco di Porto Corallo 

C’è un po’ di emozione negli occhi di Mario Lussu, il fondatore (assieme ad altri soci) del Vela Sport, il chiosco bar che dal 1986 è il simbolo delle estati di Villaputzu e del Sarrabus. C’è un po’ di emozione perché lunedì sera quel chiosco sul mare di Porto Corallo (località Porto Tramatzu, Comune di Villaputzu), chiuso da due anni tra amarezza e polemiche per una serie di vicissitudini legali, ha riaperto i battenti. «Per me», dice Lussu, «è come ritornare a casa. È stata dura superare questi due anni, col chiosco chiuso. Oggi però voglio solo guardare avanti. Sono contento, è una bella sensazione che non saprei come descrivere».

In punto di legge

La riapertura segna la conclusione di una vicenda che aveva suscitato un forte dibattito anche oltre i confini del Sarrabus. Alla fine del 2023, infatti, la struttura venne sottoposta a sequestro preventivo. Alla base del provvedimento il mancato smontaggio al termine della stagione, come previsto da una normativa che da anni divide amministratori, imprenditori e addetti ai lavori. Nel provvedimento il giudice per le indagini preliminari aveva stabilito che la struttura potesse restare installata solo tra maggio e ottobre perché a Villaputzu non era in vigore il Piano di utilizzo dei litorali (Pul). «Adesso», aggiunge Lussu, «il Pul è avviato e contiamo che presto si arrivi al via libera definitivo».

I ricordi del passato

Alla riapertura erano presenti anche gli attuali amministratori comunali, sindaco Pierpaolo Piu in testa: «Sono nato in quel chiosco», spiega Piu, «lavorativamente parlando. Era il 1992, oltre a Mario Lussu e Lucky c’era anche Nicola Mura, uno dei pilastri del Vela scomparso prematuramente. Ritornare qui da sindaco in occasione della riapertura è stata per me una emozione doppia». Il Vela, tra chiosco e stabilimento in spiaggia, dal 1989 (anno in cui fu montato nella stessa posizione in cui è ancora oggi) è un punto di riferimento per famiglie, sportivi, appassionati di mare e turisti. «Bentornato Velasport», è il pensiero di Sergio Mascia, «custode delle nostre estati, delle amicizie e dei ricordi più belli. I gruppi di amici sembravano appartenere ad una tribù. Surf, salsedine, beach volley, musica». E adesso quelle tribù, così come si è percepito dal primo giorno della riapertura, potrebbero formarsi di nuovo e rivitalizzare come si deve la località costiera di Porto Corallo.

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