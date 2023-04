Riapre il chiosco comunale nel parco 

Il chiosco comunale nello storico parco Dessì a Villacidro è pronto per la nuova stagione, al via sabato. I tre titolari della società Parco1.0 che ha in gestione il punto ristoro dalla scorsa primavera stanno già attrezzando l’area e da pochi giorni è stato installato il nuovo chiosco: «Siamo pronti a cominciare – assicura Enrico Ortu, uno dei gestori –. All’apparenza il nuovo chiosco è più grande, ma ha solo un metro quadro in più rispetto al precedente. La sua disposizione ci permetterà di essere molto più efficienti. Anche quest’anno collaboreremo con varie associazioni sportive e culturali e non mancheranno i tornei di beach volley, foot volley, beach soccer e splashball».

Il fermento sportivo è stato insieme alle serate musicali uno dei punti di forza che hanno animato il parco pubblico e l’estate villacidrese. La prima manifestazione nel parco si svolgerà domenica, con i laboratori e gli stand degli artigiani che parteciperanno alla giornata di “Giogus e tempus antigus” organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con la Consulta giovanile e le associazioni locali.

La concessione comunale per il chiosco del parco Dessì, così come quella per il chiosco stagionale nel parco Marchionni, ha una durata di nove anni. ( m. m. )

