Riapre il centro per anziani e disabili 

Il centro Adi2009, nella casa Floris a Guspini, ha aperto ufficialmente il servizio di assistenza per l’ospitalità agli anziani e infermi. Già da ieri sono stati trasferiti i nove degenti che erano stati portati temporaneamente nelle strutture San Nicolò d’Arcidano, Uras e Gonnoscodina dopo la chiusura per lavori del centro di Santa Maria Assunta. Attualmente i degenti sono 14, ma entro la fine del mese si prevede che la struttura, convenzionata con la Asl, raggiunga la capienza massima di venti ospiti.

Il centro di proprietà della fondazione Senescere è stato affidato in comodato d’uso alla coop di Cagliari. Il restauro è terminati recentemente e ha interessato bagni, luoghi di assistenza medica, centri di ricreazione e cucina.

Il presidente di Senescere Eraldo Lampis commenta: «Mi auguro che presto anche nella struttura di Arbus possano terminare i lavori per garantire un servizio sempre più richiesto». Sergio Floris consigliere della fondazione aggiunge: «Finalmente possiamo offrire alla comunità guspinese un servizio molto importante». Andreina Aresu, vice presidente della coop ADI2009 racconta: «A Guspini i dipendenti saranno in base al numero di ospiti e daremo priorità alle persone del paese purché qualificate. Gli aspetti sanitari sono la priorità tenendo conto che gli utenti che arrivano oggi nelle comunità integrate richiedono un alto livello assistenziale». Soddisfatto l’assessore ai servizi sociali Alberto Lisci: «Favorire un’offerta di servizi con la partecipazione di vari attori garantisce più posti e serve a contenere i costi». Chiude il sindaco Giuseppe De Fanti: «Felice di vedere la struttura in funzione perché i suoi servizi sono importanti e richiesti dalla comunità».

RIPRODUZIONE RISERVATA