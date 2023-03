Riapre il centro d’ascolto antiviolenza 

A confermare le parole dell’assessora anche i dati: venti le donne che si sono rivolte allo sportello, con sei ingressi in più rispetto all’anno precedente. Di queste dodici sono state già prese in carico dai servizi competenti, mentre le altre stanno proseguendo il percorso con Donne al Traguardo. Ognuna con un vissuto e un doloroso bagaglio sulle spalle, con le sue cicatrici, pareri, desideri, pensieri ed emozioni, ha fatto il passo più importante chiedendo aiuto e affidandosi agli altri. «Tra queste, purtroppo qualcuna non riesce a essere costante, ma viene comunque sostenuta dall’associazione», prosegue Fois, «l’operosità dello sportello sta dando risultati positivi, stiamo agendo in un fronte molto delicato. Io, in modo particolar, sto sempre molto attenta perché comprendo il peso che queste donne si portano dentro e quanto queste situazioni gravino su di loro. Ho sempre paura di muovermi in modo sbagliato, per questo cerco di essere sempre molto cauta e discreta».

Lo Sportello d’ascolto - il servizio attivato nel 2018 per aiutare le donne, vittime di violenza fisica, psicologica, economica, sessuale, mobbing e stalking - dopo un anno di sospensione è pronto a ricominciare la sua attività a pieno regime.

La ripartenza

I numeri

A confermare le parole dell’assessora anche i dati: venti le donne che si sono rivolte allo sportello, con sei ingressi in più rispetto all’anno precedente. Di queste dodici sono state già prese in carico dai servizi competenti, mentre le altre stanno proseguendo il percorso con Donne al Traguardo. Ognuna con un vissuto e un doloroso bagaglio sulle spalle, con le sue cicatrici, pareri, desideri, pensieri ed emozioni, ha fatto il passo più importante chiedendo aiuto e affidandosi agli altri. «Tra queste, purtroppo qualcuna non riesce a essere costante, ma viene comunque sostenuta dall’associazione», prosegue Fois, «l’operosità dello sportello sta dando risultati positivi, stiamo agendo in un fronte molto delicato. Io, in modo particolar, sto sempre molto attenta perché comprendo il peso che queste donne si portano dentro e quanto queste situazioni gravino su di loro. Ho sempre paura di muovermi in modo sbagliato, per questo cerco di essere sempre molto cauta e discreta».

Chi sono

Ad aver richiesto aiuto sono, perlopiù disoccupate e casalinghe di età compresa fra i 51 e i 60: i dati raccolti dimostrano che i casi di violenza sono in aumento tra le donne senza una fissa occupazione, ma attestano anche che questa piaga non risparmia nessuna fascia sociale. Le donne che hanno trovato il coraggio di rivolgersi al servizio hanno subito più di un tipo di violenza, da quella psicologica (la maggior parte di loro) a quelle fisica, a quella sessuale ed economica, senza dimenticare le vittime di stalking. Per tutte sono stati attivati diversi interventi, come il supporto psicologico, il sostegno educativo e sociale, ma anche la consulenza legale.

L’esperta

«In questo lungo periodo in cui non abbiamo potuto operare a Quartucciu, fortunatamente tutte le donne che avevamo preso in carico sono venute a Cagliari», aggiunge Alessandra Schirru, psicologa e coordinatrice del servizio, «Non abbiamo riscontrato alcuna criticità, ma un andamento più o meno costante. Spostarsi dal proprio Comune di residenza ha permesso loro anche di potersi confrontare con altre realtà e soprattutto di partecipare a diverse attività che a Quartucciu non possiamo svolgere».

