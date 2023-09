Riapre il caseggiato di via Lamarmora 

Attesa terminata per gli alunni che frequentano la scuola primaria di via Lamarmora, i lavori di ristrutturazione dell’istituto sono finalmente terminati, e domani suonerà la prima campanella d’ingresso dell’anno scolastico. Il ritardo di una settimana ha suscitato le proteste di qualche genitore, ma gli interventi che hanno permesso di rimettere a nuovo i solai del plesso scolastico diviso in due blocchi, che ospita anche i bimbi della scuola dell’infanzia, hanno permesso di rendere l’istituto più sicuro.

Il sindaco

Beniamino Garau spiega come il piano delle manutenzioni andato avanti per tutta l’estate abbia permesso di sistemare le criticità principali di tutte le scuole del territorio: «Gli interventi più importanti hanno riguardato le scuole di via Lamarmora, dove per preservare i solai del piano terra e del primo piano sono stati posizionati dei pannelli in fibra di cemento che salveranno la struttura dal degrado. Capoterra, divisa in diverse zone residenziali, conta quasi venti edifici scolastici e garantire le manutenzioni in ogni istituto non è semplice: in questi mesi siamo riusciti anche a intervenire nelle scuole di Rio San Girolamo per migliorare la resa energetica della scuola. Durante le vacanze di Natale approfitteremo della chiusura delle scuole per portare avanti altri interventi, come la tinteggiatura dell’istituto di via Cesare Battisti». Venerdì sera la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici ha effettuato, insieme ai tecnici del Comune, l’ultimo sopralluogo nella scuola di via Lamarmora per dare il via libera al ritorno in classe dei bambini della primaria: «La scuola dell’infanzia ha riaperto nei giorni scorsi, da domani cominceranno anche le lezioni nell’altro blocco. A conti fatti siamo riusciti a terminare i lavori con appena una settimana di ritardo rispetto all’inizio del calendario scolastico: ci dispiace per i disagi, ma era necessario completare gli interventi di manutenzione straordinaria per consegnare ai bambini e agli insegnanti una scuola più sicura».

Le richieste

Dai banchi della minoranza, il capogruppo del Partito Democratico, Efisio De Muru, auspica che dopo la sistemazione dell’edilizia scolastica possa partire l’orario a tempo pieno negli istituti che già lo prevedono: «Per tantissimi genitori sarebbe una grossa mano d’aiuto, in questo modo sarebbe più semplice gestire i tempi scuola-famiglia dei bambini. Inoltre, mi auguro che questa amministrazione comunale colga le potenzialità della scuola primaria di Frutti d’Oro, un’eccellenza che merita la massima attenzione».

RIPRODUZIONE RISERVATA