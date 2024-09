Riapre il cantiere, corsie dimezzate 

La pacchia è durata poco, giusto uno scampolo d’estate. Dopo un mese d’agosto a “quattro corsie”, alle porte di Nuoro ritornano i lavori e inevitabilmente i disagi. All’altezza della galleria di Pratosardo, lungo la statale 131 dcn, si viaggia di nuovo a due corsie, in quei 12 viadotti da rimettere in ordine. «Entro il mese di ottobre ultimeremo i lavori sulla carreggiata dove stiamo operando, in direzione Olbia - precisa Salvatore Campione, responsabile Anas per il nord Sardegna -. Poi faremo lo scambio di carreggiata, per intervenire sui viadotti verso Nuoro. Completeremo tutto per giugno del 2025».

Lavori infiniti

I cantieri sono una costante, da anni, alle porte del capoluogo barbaricino. Teatro di incidenti e di continui rischi, per chi ogni giorno percorre la trafficata strada che dal cuore dell’Isola conduce in Gallura e verso le numerose spiagge della costa orientale. Gli interventi nell’area di Marreri, sulla Nuoro-Olbia, tra i chilometri 50 e 59, riguardano il consolidamento e il restauro conservativo dei 12 viadotti, per un investimento complessivo di circa 37 milioni di euro. Da Anas puntualizzano: «Sono lavori molto complessi, tanto per cominciare. Gli interventi che stiamo portando avanti, su gallerie e viadotti, dovranno poi essere eseguiti pure dagli altri gestori, come Comuni e Province - dice Campione -. Occorre attenersi alle direttive ministeriali. Dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, la normativa è diventata molto più stringente quando si parla del consolidamento dei viadotti. Ecco perché i lavori si stanno allungando. Inoltre, sulle gallerie la questione si complica ulteriormente perché la 131 dcn è una strada inserita nella “rete transeuropea”».

La situazione

«Nell’area alle porte di Nuoro insistono 14 viadotti - afferma Campione - i nostri interventi ricadono su 12, 4 di questi sono già stati ultimati integralmente. A ottobre faremo lo scambio di carreggiata e ci concentreremo sui viadotti in direzione Nuoro». Insomma, serve ancora una buona dose di pazienza. Il cantiere andrà avanti fino all’estate 2025, solo allora si potrà parlare di calvario finito, di ritorno alla normalità, alle agognate 4 corsie. «Dovevamo fare questi interventi - precisano da Anas - per l’ammodernamento dei ponti, dei viadotti, delle gallerie e il risanamento delle pavimentazioni, con il fine di innalzare gli standard di sicurezza e di comfort per l’utenza stradale».

Rifiuti e piazzole

Cantieri infiniti ma non solo. Sulla 131 dcn anche il decoro resta un tema caldo. Sì, perché latita da tempo, sulle piazzole elette a discariche, soprattutto alle porte di Nuoro. «Ogni anno stanziamo una somma per liberare le cunette», conclude Campione. «In questo periodo estivo abbiamo avuto un problema di ricezione dei rifiuti da parte delle discariche. Non li accoglievano e non abbiamo potuto provvedere alla rimozione. L’appalto comunque è affidato, adesso saranno rimossi».

