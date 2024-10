Riapre il Caffè Svizzero I nuovi gestori: «Manterrà la sua anima»  

Dopo un anno di silenzio, il Caffè Svizzero, si prepara a riaprire i battenti. In quel luogo, che ha saputo attraversare secoli e generazioni, mantenendo intatto il suo fascino senza tempo, dal prossimo dicembre, sarà nuovamente possibile immergersi in quell’atmosfera raffinata, tipica della Belle Époque, tra mobili antichi, legno pregiato e grandi lampadari che riportano la memoria a un’epoca di eleganza e gusto.

«Lavoriamo per riuscire ad aprire il primo dicembre. Stiamo facendo piccoli interventi e richiedendo tutte le autorizzazioni necessarie», afferma Rosetta Fanari, la proprietaria di questo gioiello tra Largo Carlo Felice e via Crispi. Un’attesa che presto si trasformerà in emozione per i tanti cagliaritani che hanno visto il locale chiudere lo scorso anno dopo 123 anni di storia.Gli arredi storici, protetti dal ministero della Cultura, resteranno intatti. La sala sarà quella che tutti ricordano: un viaggio nel passato tra legno pregiato, volte di pietra e una vecchia cassa che ricorda i giorni d’oro.

I gestori

Dietro questa riapertura c’è anche la visione di tre giovani imprenditori cagliaritani che hanno scelto di ridare vita a un pezzo di storia. «Vogliamo far tornare il Caffè al suo splendore originale, senza snaturarlo, mantenendo la sua anima», afferma Marco Fenu, uno dei tre soci. «Tante persone entrano commosse mentre siamo al lavoro per riaprire e ci raccontano cosa ha significato per loro questo luogo. È questo il valore che vogliamo preservare».

La storia

Il Caffè Svizzero, nato nel 1901, sorge ai piedi del prestigioso Palazzo Accardo, una costruzione storica che racchiude secoli di storie, dalla cripta di Sant’Agostino su cui è stato eretto, fino alla sua trasformazione in punto di riferimento culturale e sociale della città. L’essenza storica del locale resterà dunque inalterata: gli interventi minimali che non stravolgeranno l’autenticità degli spazi. «Le cucine saranno sistemate per adeguarle agli standard moderni, ma la sala resterà esattamente come la conosciamo», conferma Fanari. «Il bancone, gli scaffali, i lampadari e persino la vecchia cassa continueranno a raccontare la loro storia ai visitatori, mentre solo le sedie e i tavolini più rovinati saranno sostituiti».Il locale, quando riaprirà, farà anche ristorazione.

Intanto al piano superiore, l’hotel di lusso resta in attesa di trovare il giusto interlocutore. «Abbiamo messo in sicurezza l’immobile e ripulito la facciata», aggiunge Fanari, imprenditrice nel settore caseario, «ma gestire una struttura ricettiva non è il nostro campo. Speriamo di trovare presto qualcuno interessato, per dare nuova vita anche al resto del palazzo».

