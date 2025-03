Riapre i battenti l’ufficio postale 

Ha riaperto ieri mattina a Tratalias l’ufficio postale del paese dopo oltre un mese di lavori in cui sono state realizzate le opere di ristrutturazione, nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, iniziativa di Poste italiane finalizzata a mantenere la capillarità della presenza aziendale sul territorio, rinnovando gli uffici postali e ampliando l’offerta dei servizi a sportello. Nella nuova sede completamente rinnovata che sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45, saranno disponibili numerosi servizi. Soddisfazione da parte del sindaco Emanuele Pes: «Con la riapertura di ieri, Poste Italiane ha restituito alla Comunità un ufficio postale nuovo, con tanti servizi aggiuntivi secondo i tempi previsti, siamo molto contenti per la nostra comunità e per i nostri anziani». (f. m.)

