VaiOnline
Triei.
18 ottobre 2025 alle 00:31

Riapre i battenti la struttura residenziale di Ardali 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A più di cinque anni dall’interruzione dell’attività risorge la struttura residenziale di Ardali. Il nuovo corso è stato inaugurato ieri pomeriggio con una cerimonia a cui hanno preso parte, oltre agli amministratori, i vertici della cooperativa sociale La Goccia con sede a Tezze sul Brenta, nel Vicentino, che ha rilevato il complesso destinato a ospitare 19 persone non autosufficienti ma con una condizione di gravità non elevata. Francesco Tosetto, presidente della coop con più di 400 dipendenti, è di casa in Ogliastra, terra che frequenta da oltre trent’anni. «Ho sempre ricevuto un’ospitalità eccezionale e questo è il momento di restituire qualcosa al territorio. Il desiderio è quello di riuscire a garantire un servizio di qualità elevata, collaborando anche con altre cooperative che sul territorio si occupano del settore alberghiero o della cura del verde». Una dozzina gli operatori, di Triei, Baunei e Lotzorai, pronti a prendere servizio. «Come amministratori - ha detto Tiziana Murru, assessora ai Servizi sociali - siamo contenti di essere riusciti a destinare la struttura di Ardali a comunità integrata per anziani. Un obiettivo che abbiamo sempre ritenuto di fondamentale importanza, sia perché si offre un servizio necessario nella società attuale, che sempre di più richiede attenzione e cura per gli anziani, ma anche per le ricadute occupazionali che può generare». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Conti pubblici

Manovra, c’è il taglio Irpef Meloni: aiuto al ceto medio

Cala l’aliquota per i redditi tra 28mila e 50mila euro Sì alla rottamazione in 9 anni, prorogati i bonus casa 
Osservatorio

«Case sulle coste, un valore minacciato dall’assalto eolico»

Confcommercio Sud Sardegna: «Bisogna tutelare la nostra terra»  
Davide Lao
Manifestazione.

«Fermiamo la fabbrica della morte»

Stefania Lapenna
Regione

Il documento di Fercia: «La Consulta ha lasciato la decisione ai giudici civili»

Il difensore del Collegio di garanzia ha depositato una memoria per l’appello 
Francesco Pinna
Parla Scanu, ex presidente della Commissione d’inchiesta

Uranio e tumori:  «È automatico il nesso di causalità»

Storica sentenza del Consiglio di Stato: «Rischio specifico nell’attività dei soldati» 
Nicola Scano
La paura

Bomba contro Ranucci, coro di sdegno

L’auto distrutta davanti a casa. Gli inquirenti: l’ordigno avrebbe potuto uccidere 
La storia

Lascia il lavoro all’Onu e diventa suora

Macomer accoglie Simonetta Caboni, dalla diplomazia alle Missioni 
Francesco Oggianu