Riapre i battenti la struttura residenziale di Ardali 

A più di cinque anni dall’interruzione dell’attività risorge la struttura residenziale di Ardali. Il nuovo corso è stato inaugurato ieri pomeriggio con una cerimonia a cui hanno preso parte, oltre agli amministratori, i vertici della cooperativa sociale La Goccia con sede a Tezze sul Brenta, nel Vicentino, che ha rilevato il complesso destinato a ospitare 19 persone non autosufficienti ma con una condizione di gravità non elevata. Francesco Tosetto, presidente della coop con più di 400 dipendenti, è di casa in Ogliastra, terra che frequenta da oltre trent’anni. «Ho sempre ricevuto un’ospitalità eccezionale e questo è il momento di restituire qualcosa al territorio. Il desiderio è quello di riuscire a garantire un servizio di qualità elevata, collaborando anche con altre cooperative che sul territorio si occupano del settore alberghiero o della cura del verde». Una dozzina gli operatori, di Triei, Baunei e Lotzorai, pronti a prendere servizio. «Come amministratori - ha detto Tiziana Murru, assessora ai Servizi sociali - siamo contenti di essere riusciti a destinare la struttura di Ardali a comunità integrata per anziani. Un obiettivo che abbiamo sempre ritenuto di fondamentale importanza, sia perché si offre un servizio necessario nella società attuale, che sempre di più richiede attenzione e cura per gli anziani, ma anche per le ricadute occupazionali che può generare». (ro. se.)

