Riapre dopo otto mesi l’edicola di via Roma: «Non ho mai mollato» 

Il nuovo giorno di Antonio Durzu ha avuto inizio alle 7.30 . A quell’ora, con una gru, quando la città, ancora infreddolita, riprendeva vigore, il chiosco prefabbricato, appena acquistato a Capoterra, è stato sistemato nella nuova sede in piazza Ingrao, tra viale regina Margherita e via Roma. Durzu ha finalmente una nuova edicola, a quasi otto mesi dalla distruzione della vecchia: era lo scorso 15 maggio, per il crollo del ramo di un ficus secolare che la sovrastava.

La rinascita

Con tenacia e perseveranza ha coltivato il sogno di avere una stabile struttura di vendita. Ha lottato contro la malasorte e contro i tempi, sempre troppo lunghi, della burocrazia. Adesso può affrontare il suo lavoro in condizioni di normalità, a pochi metri dal chiosco che non c’è più, ma in un punto più sicuro. Mai si è fermato. Senza l’edicola, ha continuato a vendere i giornali dalla sua auto parcheggiata in via Roma. Portellone posteriore sollevato, sul pianale quotidiani e riviste. Una rivendita improvvisata che, pur nella precarietà, è rimasto un punto di riferimento per tanti cagliaritani. La gioia del venditore di giornali che mai ha perso la fiducia. Da subito, aveva detto di non volersi arrendere: «Gli ostacoli non sono mancati, ma ora sono felicissimo. Dal 15 maggio non ho mai mollato. Ho combattuto. Ho cercato di andare avanti. È un’attività che ho costruito con le mie mani in tanti anni e non volevo perderla per sempre. Spero di riportarla ai livelli di prima e di migliorarla. Ho fatto valere la mia volontà di non gettare la spugna, di non vanificare tutti miei progetti. Riconquisto la dignità del mio lavoro dopo un periodo di grande incertezza».

Ad Antonio Durzu sono arrivati gli auguri di tanti affezionati clienti. Sui social messaggi calorosi: «Auguri sinceri per il tuo lavoro , complimenti per non aver mollato e per la tua dignità». E ancora: «Evviva! Sei riuscito a tornare nel posto dove lavori da una vita. Sono felice, ti auguro tanta fortuna, la fortuna che ti meriti per la tua ammirevole ostinazione». Non pochi si sono presentati in via Roma. Lui, pronto per lo scatto fotografico con la copia de L’Unione Sarda, ha sorriso a tutti e invitato tanti caffè in un giorno di inizio anno, bello e nuovo. Una stretta di mano e un abbraccio per sigillare un patto di fiducia e solidarietà che mai si è spezzato in questi mesi.

I clienti

«Era ora che un’edicola storica tornasse a vivere», dichiara, trionfante, un dipendente pubblico che lavora in via Roma e che da 20 anni, ogni giorno, acquista il giornale nel solito chiosco, quello di Antonio Durzu. Una consuetudine mai interrotta. «Conosciamo Antonio da sempre. È una figura familiare per il quartiere, non poteva continuare a lavorare in condizioni così difficili», dicono marito e moglie che acquistano L’Unione e Il Corriere della Sera. C’è anche Giorgio Durzu, con lui tutto è cominciato. L’edicola e l’amore per un lavoro che richiede grandi sacrifici. Il padre di Antonio è un austero testimone del momento della ripresa e al figlio, in questi mesi, ha assicurato un sostegno fondamentale. Dai volti di padre e figlio traspare l’orgoglio e la legittima soddisfazione per il chiosco riconquistato. «In quel 15 maggio in fondo – conclude Antonio Durzu - mi è stata tolta la dignità, perché ho perso il mio luogo di lavoro. Ma ora posso ripartire dal banco della mia nuova edicola».

