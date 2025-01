Riapre dopo due anni il primo tratto di via Roma 

Dopo due anni di chiusure, polemiche e disagi ieri ha riaperto il primo tratto di via Roma. La strada a due corsie e a doppio senso da piazza Ingrao a via Dei Mille e la passeggiata sono nuovamente a disposizione di cagliaritani e turisti. Ieri mattina il sindaco Massimo Zedda ha simbolicamente tagliato il nastro dell’opera contestata da commercianti e automobilisti soprattutto per i ritardi nella consegna dei lavori.

Lunedì prossimo proseguiranno gli interventi di riqualificazione dell’ultimo lotto della via Roma: il cantiere, con operai e mezzi, sarà compreso tra via dei Mille e largo Carlo Felice, di fronte alla Rinascente.

L’apertura

Sin dalle prime ore del mattino, operai delle società appaltatrice e tecnici comunali erano impegnati per i ritocchi rifinitura. Via le transenne, che per lungo tempo hanno caratterizzato la zona, e le plastiche dalle panchine, ultime sistemazioni alla aiuole e ai cestini ed ecco che il primo tratto di via Roma riprende vita. La bella giornata di sole ha convinto molti a fermarsi per dare uno sguardo a una strada che avevano dimenticato o a testare i giochi per i bimbi. I pareri sull’opera progettata dall’architetto Stefano Boeri raccoglie i pareri più disparati, anche se tutti, però, convergevano sull’aspetto positivo della riapertura.

La bocciatura

Massimo Zedda, accerchiato da giornalisti e curiosi, di fronte all’ingresso del Consiglio regionale, mette subito in chiaro la sua posizione: bocciatura senza appello dell’opera per la quale, lui e la sua seconda Giunta, avevano chiesto il finanziamento di un progetto che – a suo dire – è stato stravolto dall’ex sindaco Paolo Truzzu. Disapprovazione totale sul bosco verticale, sulla viabilità, sui tempi di conclusione del secondo lotto e sui costi dei lavori. «Altro che sottopassi e tunnel in via Roma lato mare, avremmo bloccato per 10 anni la città», anticipa Zedda, che poi spara ad alzo zero sull’iniziativa del suo predecessore. «Ora stiamo ragionando sulla viabilità, non c’è stata un’idea sul traffico automobilistico. Nella corsia dei pullman passerà la metro di superficie e non consente, essendo un mezzo su rotaie, un percorso promiscuo. Stiamo cercando di ottenere un’autorizzazione dal Ministero perché almeno nel tratto di via Roma possano transitare bus e treni: il passaggio dei pullman nel lato portici sarebbe una barriera fisica che impedirebbe la vista del mare». Il restringimento della carreggiate cuserà problemi al traffico? «Immaginate l'imbuto che si creerebbe con due corsie di marcia, una per ciascun senso di marcia. È sufficiente una macchina in doppia fila che si svilupperebbe un tappo con traffico sino a viale Diaz. Valuteremo questi aspetti, in accordo con commercianti e residenti. Per ora la viabilità è provvisoria, in attesa del secondo lotto. L'altro problema era l'individuazione degli stalli di carico e scarico, adesso daremo più respiro alle attività commerciali».

Progetto stravolto

Zedda continua con le critiche sostenendo che l’opera proposta era completamente diversa. «Il progetto iniziale era un altro, questo è stato modificato. Si parlava di un bosco che non c'è, di un prato che non c’è. Se devo esprimere il mio personalissimo pensiero, 8-10 milioni di euro per togliere e ripristinare il granito li avrei utilizzati in modo diverso. Io non l'avrei fatto, il progetto che avevamo immaginato noi era il ripristino della passeggiata centrale, perché i 10 milioni stanziati erano quelli definiti nel mio secondo mandato».

Tempi incerti

«Adesso arriva la parte più complessa», afferma Zedda «In prossimità della Rinascente ci sono i ritrovamenti delle mura storiche». Tempi? «Non ne do, vedremo in base alle problematiche legate ai ritrovamenti archeologici. Sulla carta avremmo già dovuto completare i lavori».

