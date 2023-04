Riapre domani la storica edicola 

Riapre domani 7 aprile, dopo oltre un anno di stop, la storica edicola di piazza della Libertà. A rilevare l’attività due giovani sorelle di Muravera, Stefania e Chiara Mura di 27 e 22 anni. «Avevamo diverse opportunità fuori dalla Sardegna - spiegano un po’ emozionate - ma volevamo puntare proprio su Muravera, sulla nostra terra. Per noi inizia una nuova avventura, una scommessa da vincere. Ce la metteremo tutta».

L’edicola si chiamerà Sakura «in segno di buon auspicio - aggiungono le sorelle Mura - il nome è infatti quello che i giapponesi danno ai fiori di ciliegio e indica, fra l’altro, un nuovo inizio». Proprio in questi giorni, di fianco all’edicola, sono spuntati dei fiori rosa di pesco. L’edicola aprirà - come aveva sempre fatto l’ultima impeccabile gestione, quella di Luciano Marcia - prima dell’alba ed offrirà un servizio fondamentale per il paese con quotidiani, settimanali e diverse novità.

Un servizio che in quest’ultimo anno nel centro abitato di Muravera è stato garantito con professionalità (e continuerà comunque ad essere garantito) da Ilaria e Luca della cartolibreria Babbaiola, all’ingresso nord del paese. Sakura si trova invece all’ingresso sud, direzione spiagge di San Giovanni, Torre Salinas e Colostrai. Un servizio ancora più importante per residenti e turisti in vista dell’ormai imminente stagione estiva. Da domani, insomma, L’Unione Sarda e tutti gli altri giornali saranno di nuovo in distribuzione nell’ex edicola di Luciano, e cioè da Sakura, la nuova “creatura” di Stefania e Chiara Mura. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA