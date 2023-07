Riapre Assemini, i rossoblù in ritiro 

La lunga marcia di avvicinamento al campionato di Serie A è iniziata ieri con un primo piccolo passo, la lista dei 28 giocatori che questo pomeriggio, entro le 17, dovranno presentarsi ad Asseminello per l'inizio del ritiro precampionato del Cagliari. Due soli volti nuovi, quello del ghanese Ibrahim Sulemana, acquistato dal Verona, e di Christian Travaglini, difensore mancino arrivato dall'Olbia. Per il resto ci sono tutti, compreso Gaston Pereiro, uno dei tanti rossoblù che si allenerà aspettando di conoscere il proprio destino.

I convocati

C'è chi è già rientrato, chi si godrà le vacanze fino all'ultimo. E poi c'è Ranieri, che sbarcherà in Sardegna solo domani o dopodomani, comunque in tempo per dirigere i primi allenamenti veri, giovedì. Il Cagliari si ritrova ad Asseminello a distanza di neanche un mese dalla magica notte di Bari dello scorso 11 giugno. Alla spicciolata, al centro sportivo di Sa Ruina arriveranno tutti, dallo staff tecnico ai giocatori. Ventotto quelli inseriti nella lista ufficializzata ieri pomeriggio. Ci sono quasi tutti gli eroi della promozione, con le eccezioni di Millico e Falco, non confermati alla scadenza del contratto, e di Prelec, ceduto in prestito al Tirol. Ci sarà regolarmente Nandez, di ritorno dal Sudamerica, i volti nuovi Sulemana e Travaglini e quelli dei rientranti dai prestiti Pereiro e Desogus, mentre rimangono a casa Boccia e Contini, per i quali si cerca una nuova sistemazione dopo le stagioni, rispettivamente, con Turris e Olbia. Questi i ventotto rossoblù che oggi, entro le 17, dovranno superare il cancello di Asseminello: Altare, Aresti, Azzi, Barreca, Capradossi, Ciocci, Deiola, Delpupo, Desogus, Di Pardo, Dossena, Goldaniga, Kourfalidis, Lapadula, Lella, Luvumbo, Makoumbou, Mancosu, Nandez, Obert, Pavoletti, Pereiro, Radounovic, Rog, Sulemana, Travaglini, Viola, Zappa.

Il programma

Pronti, via e, alla chiusura dei cancelli, subito dopo i saluti di rito, a prendere il bastone del comando sarà il preparatore atletico Catalano. Per tutti, i primi test, magari non più l'antiquata bilancia per capire quanti chili in più i giocatori si portano dalle vacanze. Test atletici e visite mediche saranno il piatto forte dei primi giorni. Giovedì, come detto, si comincia e, alla presenza di Ranieri, scatteranno le doppie sedute giornaliere, che andranno avanti fino al 20. Poi, il 21 si chiuderà la prima fase di questo precampionato con la prima amichevole della stagione, il classico Trofeo Sardegna con l'Olbia al Nespoli, con fischio d'inizio alle 20.

In montagna

Il 24 luglio il Cagliari raggiungerà la Val d'Aosta per la seconda fase del precampionato, che andrà avanti fino al 4 agosto. I rossoblù soggiorneranno a Saint Vincent, all'Hotel Miramonti, e si alleneranno al “Brunod” di Chatillon, dove la squadra di Ranieri giocherà anche tre amichevoli, il 26 contro la Primavera della Roma (alle 20), il 29 contro la Juventus Next Gen (alle 19) e il 2 agosto contro il Como (alle 17). L'ultima amichevole sarà quella del 5, in Francia, contro il Brest (inizio ore 18), formazione della Ligue 1. Poi il rientro in sede, per preparare l'esordio in Coppa Italia nel weekend del 13 agosto, contro un avversario ancora da definire dopo l'esclusione della Reggina dalla Serie B. E il 21 il Cagliari ritroverà la Serie A con l'esordio sotto la Mole contro il Torino.

RIPRODUZIONE RISERVATA