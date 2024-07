Riapre al traffico delle auto via Ponte Romano 

Via Ponte Romano, chiusa al traffico per quattro anni, con tanto di disagi alla viabilità e polemiche da parte dei commercianti, verrà riaperta al pubblico. Dopo le pressioni del Comune la Soprintendenza archeologica di Sassari e Nuoro ha accolto positivamente la richiesta, decidendo di ripristinare la piena viabilità nel tratto di strada, chiuso nell’estate del 2020 a seguito del rinvenimento di un antico mosaico di età imperiale durante i lavori di scavo della rete del gas. La decisione di chiudere lo scavo e di aprire l’arteria a doppio senso è scaturita a seguito delle recenti interlocuzioni tra il sindaco Massimo Mulas e la soprintendente Isabella Fera insieme ai referenti dell’istituzione. Impossibile limitare la percorrenza dell’arteria viaria a un solo senso di marcia, così come è risultata difficile per la Soprintendenza, adeguare una corretta fruizione della domus con il mantenimento della circolazione in una zona ad alto flusso di traffico e, vista la posizione esterna dell’area archeologica, diviene complicato un’adeguata sorveglianza e manutenzione del sito. Pertanto si procederà a elaborare un nuovo progetto per rimodulare l’utilizzo del finanziamento prima destinato alla strada, pari a 500 mila euro, per il restauro di altri reperti.

