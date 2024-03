Riapre, a sorpresa, il nuovo ponte Tirso 

Il calvario è durato due settimane esatte, qualche giorno in meno rispetto alla previsioni iniziali, ma abbastanza per mettere a dura prova i nervi degli automobilisti. Da ieri, a metà mattina, è riaperto al traffico il nuovo ponte sul Tirso in uscita da Oristano.

La ditta specializzata, incaricata dalla Provincia di sostituire alcuni giunti di dilatazione che lo scorso gennaio avevano fatto registrare preoccupanti segni di cedimento, ha ultimato i lavori iniziati il 19 febbraio, anticipando di cinque giorni la sospensione dei divieti temporanei.

La riapertura

Dagli uffici di via Carboni fanno sapere che la verifica di tenuta effettuata a tre giorni dal completamento dell’intervento è sufficiente e non occorre attendere una seconda prova. Un sospiro di sollievo per migliaia di automobilisti che quotidianamente transitano sul nuovo ponte del Rimedio e che, a causa di poche centinaia di metri di interruzione, per quindici giorni hanno dovuto allungare il percorso in direzione nord o verso il Sinis.

Lo stop e i disagi

Dopo un mese di limitazioni alla sola corsia di sinistra, infatti, il traffico era stato completamente interdetto sull’intera carreggiata, con deviazione sulla Provinciale 93, ridotta ad un unico senso di marcia. Inevitabili disagi e lunghe code al bivio con via Vandalino Casu e nella zona del Foro Boario, dove sono stati costretti a confluire tutti i mezzi in entrata a Oristano. E comprensibili malumori tra gli esercenti del centro commerciale Porta Nuova che hanno evidenziato un calo degli affari durante il periodo di chiusura del cavalcavia. Per raggiungere la costa del Sinis e tutti i paesi oltre la borgata del Rimedio, la Provincia suggeriva l’utilizzo del ponte di Brabau, ma senza precise indicazioni lungo i percorsi.

Manutenzioni carenti

Nonostante la giovane età rispetto al “gemello” più datato, da tempo il nuovo ponte sul Tirso mostra i suoi acciacchi: due anni fa lo stesso tratto della strada Provinciale 54 era stato parzialmente vietato alla circolazione, sempre per problemi ai giunti.

La Provincia non ha mai fatto mistero delle difficoltà a garantire interventi sulla viabilità per carenza di risorse e personale. E in effetti, aldilà dell’ordinario sfalcio delle erbacce (non sempre puntuale), la manutenzione delle pertinenza stradali risulta piuttosto carente, al punto che in molti casi la vegetazione ha “sottratto” centimetri preziosi alla carreggiata, rendendo difficoltoso anche il deflusso delle acque piovane.

Il progetto

Per poter mettere in sicurezza in maniera decisiva il cavalcavia, si attende l’erogazione dei sette milioni di euro stanziati dal ministero delle Infrastrutture. «Il progetto è già stato approvato - ricordano dagli uffici di via Carboni - dell’importo totale, un milione e mezzo è destinato ad interventi sul ponte nuovo, la restante parte servirà a riqualificare il versante opposto».

