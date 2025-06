Riapre a Sertinu il centro diurno per disabili 

Tre anni fa era stato trasferito a Birori, poiché il centro disabili, gestito dall'associazione di volontariato Astudhan, che operava nella struttura comunale all'interno della pineta Albano, era stato chiuso perché i locali non erano idonei e non erano comunque in sicurezza. Dopo tre anni, ora, il centro diurno disabili torna a Macomer. Lo ha deliberato l'assemblea dell'Unione dei Comuni, sollecitata dai familiari degli utenti. Sono stati adattati i locali delle ex scuole elementari di Sertinu, di proprietà del Comune di Macomer.

«I giorni scorsi - dice il presidente dell'Unione dei Comuni, Franco Scanu - abbiamo fatto un sopralluogo ed è emerso che prima di aprire nella ex scuola ci sono ancora alcuni lavori da fare. Se tutto dovesse procedere bene, contiamo di trasferirvi i disabili, magari entro questo mese». La vice sindaca e assessore ai servizi sociali, Maria Luisa Muzzu, aggiunge: «Rappresenta una prima soluzione, per rafforzare la qualità dei servizi alla persona in un’area di intervento come quella della disabilità, particolare e delicata, a cui riserviamo tutta la nostra attenzione».

Del servizio potranno usufruire 13 disabili, otto dei quali di Macomer, gli altri di Silanus, Noragugume e Borore.

