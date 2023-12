Riappaiono i tavolini davanti al Florio E a gennaio la parola torna ai giudici  

Da ieri i tavolini all’aperto sono ricomparsi in piazza San Domenico, davanti all’ingresso del Bar Florio. Come prevedibile, il Comune, in autotutela, ha revocato la sanzione a cascata che aveva vietato al locale di servire all’esterno per 18 mesi. Un sospiro di sollievo per chi ci lavora: potranno continuare a servire i clienti all’aperto per tutte le festività natalizie.

«Come avrete letto un po’ ovunque», si legge in un post pubblicato ieri sui social dagli amministratori del Florio, «il Consiglio di Stato ci ha restituito gli amati tavolini fino all'11 gennaio. Si tratta di un periodo già stabilito a monte e non di una situazione definitiva. Purtroppo. Però ci siamo e stiamo organizzando cose varie ed eventuali per consentirvi di godere insieme a noi anche dello spazio all'aperto nelle prossime settimane». Nel frattempo gli avvocati Aldo Luchi, Monica Murgia e Jacopo Fiori – che difendono il locale – stanno lavorando al ricorso sul provvedimento di revoca della concessione per un anno e mezzo, arrivato a causa del doppio verbale degli agenti della Polizia Locale che hanno accertato la presenza di musica: il regolamento vieta che, dall’interno dell’attività, il suono possa diffondersi anche fuori.

Contro il provvedimento che revoca la concessione del suolo pubblico per mettere i tavolini all’aperto è in arrivo anche il ricorso dei legali Matilde Mura e Giulia Atzori per conto dei titolari del locale Ninnos, destinatario anch’esso della pesante sanzione comunale. A novembre, quando il Tar Sardegna aveva dato ragione al Comune sulla sanzione, il Florio aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato (ottenendo una sospensione d’urgenza dell’efficacia della sentenza del Tar sino all’11 gennaio), mentre il locale vicino ha deciso di impugnare direttamente la sanzione della revoca della concessione. Per il Tar «ai fini dell'applicabilità della sanzione stabilita, ciò che rileva nel caso in discussione, è la mera udibilità all'esterno e nelle aree in concessione», della musica, «a prescindere dai livelli acustici riscontrabili, nonché delle ragioni per cuoi la stessa si è verificata, pur essendo la strumentazione posta all'interno dell'esercizio».

La linea dura del Comune (e del suo dirigente Alessandro Cossa) sarebbe legata alle proteste di gruppi di residenti contro il rumore che proviene dalla piazza, ma soprattutto da una sentenza della Cassazione che ha condannato gli amministratori di una città del nord Italia per la movida: non dunque un solo locale, ma la somma di ciò che producevano più attività e il complesso dei clienti.

