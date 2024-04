Riapertura ecocentro, conto alla rovescia 

Pochi giorni e l’ecocentro di via Fermi, nella zona industriale di Selargius, riaprirà i cancelli dopo un anno di chiusura a seguito del via al nuovo appalto di igiene urbana.

Nell’isola ecologica, acquisita dall’attuale ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti in città - la San Germano - e che di fatto entra nel patrimonio comunale, i lavori di sistemazione sono finiti da settimane, almeno nella parte senza rampe di scarico. Tutto pronto quindi, con tanto di sigillo dell’ufficio Ambiente del Comune che ha definito l’ecocentro «idoneo all’utilizzo». In corso invece la progettazione esecutiva per la zona dove potranno accedere i mezzi per il conferimento dei rifiuti.

La riapertura è ormai imminente, dopo mesi di disagi per i selargini costretti a raggiungere l’isola ecologica di Su Pezzu Mannu, l’unica operativa da marzo dello scorso anno. Intanto si lavora per attivare le altre novità introdotte con il nuovo appalto di igiene urbana, compreso il ritiro dei rifiuti esclusivamente con i nuovi mastelli dotati di microchip: i contenitori sono stati consegnati quasi a tutta la popolazione, poi si partirà con il conferimento che dovrà essere tracciabile in vista dell’introduzione della tariffa puntale per consentire a tutti di pagare in base alla quantità di rifiuti prodotta.

RIPRODUZIONE RISERVATA