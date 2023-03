Riapertura del canile, sì della Giunta 

Primi passi verso la riapertura del canile municipale di Prato Sardo. La Giunta comunale ha approvato una delibera per la redazione del bando per l’affidamento in gestione del servizio, oggi in capo a un soggetto privato. Sul tema del benessere animale, inoltre, la commissione Igiene urbana presieduta dal consigliere Narciso Guria, si è riunita per discutere sul nuovo regolamento di prossima approvazione. Il canile del Comune sorge su un’area di circa 25 mila metri quadri, tornata di recente nella disponibilità dopo un lungo contenzioso giudiziario. La struttura è costituita da un centinaio di cucce, un fabbricato destinato a uffici e canile sanitario e un ulteriore fabbricato utilizzato per magazzino di scorte alimentari. Con l’affidamento in concessione dell’area per i servizi di cura, ricovero e custodia dei cani randagi, il Comune conta di arginare il randagismo. «Ogni nostro sforzo - dice il sindaco Andrea Soddu - è concentrato sulla riapertura della struttura che sarà uno spazio idoneo a curare e a far star bene gli animali».

Spiega l’assessora all’Igiene urbana Valeria Romagna: «La struttura dovrà essere luogo dove gli animali di affezione, oltre a ricevere le cure necessarie, abbiano a disposizione un’area di sgambamento adeguata al loro numero».

RIPRODUZIONE RISERVATA