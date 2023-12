Riaperto viale Buoncammino 

Niente taglio del nastro né discorsi. Nel giorno della sua inaugurazione, il nuovo viale Buoncammino lo raccontano gli occhi felici dei più piccoli e i grandi che si guardano attorno sorridenti. Sorride anche il sindaco Paolo Truzzu, che senza fascia sembra un cittadino come tanti: «L’obiettivo era restituire ai cagliaritani il belvedere forse più affascinante della città, dove tanti di noi hanno giocato da bambini. Ci siamo riusciti». Poca formalità e molta sostanza al termine dei lavori del primo dei grandi cantieri.

La rinascita

La passeggiata chiusa per oltre un anno - e riaperta con un mese d’anticipo rispetto al cronopropramma - mostra il volto bello, che non si vedeva da tempo. «Possiamo dire con orgoglio di avere uno spazio più funzionale, verde e fruibile ai cittadini», commenta il primo cittadino tra una stretta di mano e l’altra. «Abbiamo rifatto l’illuminazione, ampliato le aiuole e messo a dimora sessanta nuovi alberi. Oltre tutto il viale abbiamo sistemato la piazza che scende su via Is Mirrionis, tranne un pezzo per il quale occorre un consolidamento del costone roccioso. Nella piazzetta che dà su via Anfiteatro abbiamo rifatto le scale e tutte le fondazioni dei muretti laterali perché tra l’altro c’era anche un problema di tenuta», spiega, ricordando che «l’impresa che ha realizzato i lavori è sarda e ha lavorato molto bene».

L’intervento

Quattrocento metri rinati con un investimento di tre milioni di euro, che soddisfano anche l’assessore alla Mobilità Alessio Mereu. «Un viale rimasto per lungo tempo degradato che restituiamo alla cittadinanza totalmente rinnovato. A partire dai sottoservizi e dall’infrastruttura elettrica ormai desueta», osserva. «Una passeggiata bella da vedere, con un potenziamento importante del verde e che potrà essere fruita anche dai portatori di handicap, prima dei lavori fortemente penalizzati dalla pavimentazione sconnessa». E non dimentica il lavoro dietro le quinte: «Il progetto è stato realizzato dal servizio Mobilità, è doveroso dare merito al lavoro di tecnici, dirigenti e funzionari che hanno seguito i lavori».

Chioschi e spettacolo

Assenti, per ora, i chioschi, «tolti su indicazione della Soprintendenza, perché non a norma, con abusi edilizi e canoni non pagati per qualche centinaio di migliaia di euro», sottolinea Truzzu, assicurando che torneranno. «Sono stati previsti spazi per servizi di ristorazione, servizi igienici e un sistema di videosorveglianza. Per i servizi di ristorazione è stato affidato un incarico al dipartimento di Architettura affinché si diano indirizzi chiari alle attività produttive che vorranno investire in questa area della città sensibile anche dal punto di vista della tutela del paesaggio», interviene il vicesindaco della Città Metropolitana Roberto Mura. È un pomeriggio affollato, con i personaggi dei cartoni animati, musica e un Babbo Natale. E tanti politici riuniti a pochi mesi dalle elezioni.

