Riaperto l’ufficio postale 

La sede delle Poste, rimasta chiusa per un mese, ha riaperto con un nuovo look e nuovi importanti servizi, grazie al progetto Polis. Tra i principali interventi vi è una più funzionale gestione e ottimizzazione degli spazi, una nuova configurazione degli sportelli con altezze ribassate, postazioni di lavoro ergonomiche per favorire posture corrette, la messa in posa di un percorso in rilievo per consentire alle persone con deficit visivi la piena autonomia negli spostamenti. Una grande attenzione è stata posta anche alla sicurezza: l’ufficio postale è stato dotato di un impianto di sorveglianza h24 a circuito chiuso collegato con la Security Room di Genova. L’ufficio postale è tornato operativo con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45. (s. m.)

