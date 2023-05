Riaperto l’ufficio postale 

Conclusi i lavori nell’ufficio postale di Gesturi di via Nazionale, che adesso è nuovamente operativo nella sua sede storica dopo la ristrutturazione secondo il progetto "Polis" che ha portato nuovi spazi e dotazioni tecnologiche avanzate per facilitare l’accesso ai servizi della Pubblica amministrazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e sostenibilità ambientale secondo il Next Generation Eu.

Durante la chiusura era operativo uno sportello dedicato ai gesturesi nel vicino ufficio postale di Barumini. Comune e Barracelli avevano organizzato un servizio di supporto per chi risultava impossibilitato a raggiungere Barumini.

L'ufficio postale mantiene i soliti orari: dal lunedì al giovedì, dalle 8,20 alle 13,45. (g. g. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA