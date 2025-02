Riaperto l’ufficio di città di via Montevecchio: per ora solo per un giorno alla settimana 

L’ufficio di città di via Montevecchio riprende vita. Dopo un anno e mezzo di chiusura, giovedì è stato riaperto, per il momento solo per il rilascio di carte d’identità elettroniche (Cie) e certificati anagrafici. Poi si vedrà.

«Gli uffici sono stati ripristinati, ma bisogna pensare alle alternative, in modo che le persone possano fare tutto da casa» commenta la dirigente Claudia Madeddu.«A mia figlia serviva la carta d’identità per una gara e l’hanno fatta subito» afferma Alessia Picciau. «Abitiamo in viale Poetto ma vista la possibilità ci siamo fiondate».

«Siamo venuti per il rinnovo della carta d’identità che era scaduta», commentano Maria Figoni e Giovanni Lubinu, sassaresi d’origine ma da mezzo secolo cagliaritani d’adozione. «Abbiamo trovato tutto perfettamente funzionante, davvero molto professionali». Alle 12,30 si raggiunge il numero di Cie previste: 16.

«Non pensavamo che già dal primo giorno di riapertura ci fosse questo riscontro» commenta soddisfatta l’assessora e vicesindaco Maria Cristina Mancini. «È una sperimentazione in vista della riapertura degli altri uffici di città, per cui bisogna acquisire nuovo personale. A tal fine indiremo dei concorsi. Questa riapertura è possibile grazie alla disponibilità encomiabile dei dipendenti di altri uffici di fare i turni per garantire l’apertura almeno una volta a settimana. Incrementando il personale, aumenteranno anche le giornate di apertura.L’amministrazione ci tiene a dare un ufficio di città ad ogni quartiere. Abbiamo anche l’obiettivo di aprirne uno per il centro storico in via Sonnino. I tempi? Entro quest’anno, al massimo all’inizio del 2026. Così si darebbe un servizio migliore ai cittadini, che non si affollerebbero negli unici tre esistenti, in via Carta Raspi, via Castiglione e nella Municipalità di Pirri».

