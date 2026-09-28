Riaperto lo svincolo sulla vecchia 131: traffico più scorrevole  

Villagreca e Samatzai sono da ieri più facilmente raggiungibili in auto se si proviene dal versante sud della statale 131. È il dato saliente della riapertura, avvenuta ieri, del raccordo che collega il cavalcavia Nuraminis-Serramanna (al chilometro 27 della statale) e il tracciato della vecchia 131 che conduce a Villagreca, e, più a nord, a Serrenti: raggiungibile dallo svincolo sud posto sulla complanare che scorre da Villagreca. Riaperto di fatto anche il bivio per la strada provinciale 33 che porta a Samatzai e, particolare importantissimo per il traffico di mezzi pesanti, agli stabilimenti per la produzione di leganti idraulici per l’edilizia: Heidelberg Materials (ex Italcementi) e Calcidrata.

La chiusura del collegamento per Villagreca e Samatzai, nel quadro dei lavori da 65 milioni di euro per il completamento del cantiere di ammodernamento della 131 a Nuraminis, risale a qualche settimana. Lo stop era stato disposto dall’Anas per consentire il completamento del compluvio per il deflusso delle acque piovane oltre la 131. Ieri, la riapertura che segna la fine dei disagi per gli automobilisti diretti a Villagreca e Samatzai, costretti a lunghi percorsi all’interno dell’abitato di Nuraminis. Il prossimo passo, anticipato dal sindaco di Nuraminis Stefano Anni, sarà l’apertura di quel tratto della vecchia 131 a doppio senso, che consentirà il raccordo del traffico proveniente dalla provinciale 33 e dagli stabilimenti, con il cavalcavia di Nuraminis-Serramanna, dal quale si potrà imboccare la 131 in tutte le direzioni.

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