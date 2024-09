Riaperto il pronto soccorso 

I primi malati si sono presentati ieri ben prima delle 8 del mattino: la riapertura non ha lasciato nessun dubbio sull’importanza del pronto soccorso dell’ospedale di Isili . Ambulanze e pazienti sono arrivati come succedeva prima della chiusura.

In fila

«Siamo stati fortunati», ha raccontato una donna arrivata da Nuragus , «per noi andare a San Gavino è troppo pesante». Un riavvio dell’attività molto atteso dalle persone nonostante i ridimensionamenti e la copertura garantita solo per 12 ore. «Anche se mezza giornata è poco», ha aggiunto un’altra ragazza seduta sotto il tendone, «va bene così, è importante per questa zona».

L’argomento sarà affrontato nel faccia a faccia di domani tra i sindaci e l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi. «Chiederemo che questa riapertura trovi stabilità», ha detto il sindaco di Nuragus Giovanni Daga, «e non si basi su misure palliative».

Le reazioni

La timida soddisfazione espressa dai pazienti dunque non è completamente condivisa dagli amministratori. «Il pronto soccorso», ha detto Rita Aida Porru, sindaca di Nurallao , «è aperto sino alle 19, ma non possiamo pensare di stare male ad orario, è una vergogna che questo territorio venga ogni volta privato dei propri diritto alla salute».

«La situazione attuale», ha aggiunto il sindaco di Isili Luca Pilia, «non è ottimale e il servizio ha subito comunque una contrazione. Continuiamo a chiedere un orario completo». La posizione di tutti resta la stessa, il pronto soccorso deve restare aperto tutto il giorno e sette giorni su sette. «Risulta evidente», ha detto il sindaco di Genoni Gianluca Serra, «che il pronto soccorso di Isili non deve essere sottoposto a limitazioni o sospensioni, deve assolutamente essere messo nelle condizioni di funzionare per garantire un servizio di qualità».

L’incontro

Questioni che verranno sottoposte all’assessore Bartolazzi. «È un primo passo», ha detto Eugenio Lai, sindaco di Escolca , «ma chiederò migliore organizzazione per garantire i professionisti che vogliono lavorare nel presidio e l’apertura h24 per la sicurezza delle persone».

Critico il sindaco di Esterzili Renato Melis in lotta anche per l’assenza cronica del medico di base: «Lo sperimentalismo prende sempre più il sopravvento sulla programmazione, nel mentre la gente muore e muore la speranza di avere alternative al mare o a una grande città». «Le nostre comunità non meritano tutto questo», ha detto il sindaco di Gergei Rossano Zedda. «Confidiamo», chiude Samuele Gaviano di Serri , «che situazioni del genere non si ripetano più».

