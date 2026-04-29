Riaperto il ponte verso Villasor 

Dopo i lavori di messa in sicurezza, riapre il ponte tra San Sperate e Villasor. Nei giorni scorsi la Città metropolitana aveva annunciato la chiusura temporanea del tratto stradale tra i due paesi al fine di permettere l'intervento degli operai per ristabilire le condizioni di sicurezza.

La segnaletica poco chiara e i restringimenti di corsia avevano causato numerosi disagi agli automobilisti che ogni giorno percorrono quella strada e che avevano segnalato i pericoli presenti. Pericoli provati anche dai diversi incidenti stradali avvenuti nel punto incriminato. I lavori, effettuati nella mattinata di lunedì, si sono limitati al riposizionamento delle barriere di sicurezza e della segnaletica, permettendo la riapertura del ponte nel pomeriggio.

Il tratto stradale resta ancora ristretto a causa della presenza delle barriere. Tuttavia, permane l'incertezza per il riavvio dei lavori, bloccati dal dicembre dello scorso anno e che sarebbero dovuti terminare nel mese di aprile del 2026. (la. p.)

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